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港聞二

買名表金器轉售復購虛幣 警搗億元洗錢集團

【明報專訊】警方搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕5男1女涉嫌以內地扣帳卡收取來自內地騙案犯罪得益，在港購買金器及名表套現，再購買虛擬貨幣，涉案金額逾1億元。被捕包括一名主腦、兩名骨幹、兩名負責購物的「車手」及一名涉嫌接贓表行職員，當中一名骨幹為大專生，負責購買比特幣。

拘6人 一骨幹大專生

港島總區反三合會行動組4月底接獲情報，涉案集團利誘內地人開立內地銀行的扣帳卡，收取內地騙案的贓款；再利用該批扣帳卡，於本港商戶購買名表、金器等轉售，再以現金到虛擬貨幣交易所購入虛擬貨幣，電匯至海外電子錢包。警方前日搜查集團租用的兩個共享辦公室及多輛私家車，檢獲大量金器、名表、現金及多張內地扣帳卡。

警方稱，犯罪集團以金錢利誘內地人於內地開立銀行帳戶及扣帳卡，取得其帳戶資料、扣帳卡及相關密碼，收取內地不同騙案所得騙款後，於本地零售商購買金器及名貴手表再轉售，把轉售所得現金於虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣，以清洗有關犯罪得益。該犯罪集團涉嫌今年4至7月共清洗及處理約1億港元的懷疑犯罪得益。警方拘捕22至36歲的5男1女，涉嫌串謀欺詐及串謀洗黑錢。

警方稱，涉案集團主要在工作日運作，利用金融機構在工作日即時轉數清算的特點，趁內地執法機構凍結可疑户口前即時購物洗錢，相信每日至少清洗過百萬港元。

另一案拘18人 6人一家人

另外，警方財富情報及調查科發現，去年12月至今年2月有54宗來自海外的詐騙犯罪得益流入至少114個本地銀行戶口，當中涉及電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案、電郵騙案，總共涉款7300萬元。隨後鎖定一個洗黑錢集團，當中7名骨幹成員利用傀儡戶口收取犯罪收益，並利誘親友開設傀儡戶口，以櫃員機或銀行櫃位提取騙款，部分用作購買虛擬貨幣，不斷買賣掩飾資金來源，估計共清洗約4600萬元。

警方昨展開「岑嶺」行動，搜查多處地點，包括尖沙嘴兩間虛擬貨幣公司，拘捕11男7女，年齡23至61歲，包括家庭主婦、保險經紀、跳舞教師、商人及無業，其中6人為同一家庭成員，其餘為朋友關係。行動中檢獲近300萬元現金、逾120張銀行卡、多部智能電話及電腦。

相關字詞﹕洗黑錢

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