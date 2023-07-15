虐4幼兒 童樂居職員囚1年

求情稱翻看CCTV始知粗魯

辯方求情時指出，被告陳綺雯（51歲）背景報告內容正面，過去沒刑事紀錄，又形容她是「安靜」、「負責任」的人。辯方又稱，被告多次翻看閉路電視片段後，才意識到對待兒童方式粗魯，欠涉案兒童一聲抱歉。

余官判刑時斥，童樂居服務對象為初生至4歲以下嬰幼兒，被告自1995年受聘為幼兒工作員，工作逾25年，不可能不清楚情况。而且案中受害兒童因個別情况無法與父母同住，被告行為「雪上加霜」，「說穿了就是體罰」。余官認為事件若非附近的人揭發，幼童或未知何時才能「逃出生天」，決定判囚一年。

申保釋待上訴 官拒批

辯方隨即提出保釋以待定罪上訴，稱被告將面對一年監禁刑罰，若等候期間仍須還押，一旦上訴成功會對她不公道。余官稱以時間上來說的理據不強，拒納保釋申請。

案情指出，2021年12月11日於童樂居2樓活動室時，不足兩歲半的女童V坐在地上，被告則坐在一張有輪子的椅子，她由上至下拍打V的頭部10次，令V頭部向下垂，V雙手抱頭；其後被告拍打V右方一名身分不詳的男童。12月19日，被告與3歲男童F在該大廈2樓廁所，當時F被固定至坐廁，被告拉扯孩童右手臂9秒，令F痛苦。12月21日，被告拍打B的頭部，令B的上半身和頭部大幅向前傾，失去平衡，B抱頭才避免頭部着地。

【案件編號：KCCC 422/22】