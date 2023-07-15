扯下國旗區旗 男子囚18日

官：侮辱國旗等同侮辱自己

被告翁政文被控2022年10月2日在土瓜灣上鄉道24號外欄杆，公開及故意地以玷污國旗的方式侮辱國旗及侮辱區旗。

辯方於判刑前呈上翁父及表姊的求情信，讀出父親的求情信稱，他身為父親卻忙於工作、疏於管教兒子，認為被告犯案自己難辭其咎，但翁氏一家愛國愛港，被告自小學習普通話、又曾參與黃埔青少年軍校軍訓。翁父稱，被告未有參與2019年社會運動。辯方進一步求情稱，被告明白侮辱國旗案情嚴重，但他沒刑事紀錄，亦願賠償，望輕判。

指人流縱少亦留不良觀感

梁官認為，國旗除象徵該國家，也象徵着人民，「你要去侮辱國旗，都係侮辱緊你自己」，案發正值國慶，本應開心慶祝節日，被告卻損壞國旗及區旗，「明顯地」侮辱國旗。梁官認為案發時街道人流稀少，但閉路電視片段可見，被告扯下國旗時附近街道亦有路人，此舉會為他人留下不良觀感。

梁官判刑稱，雖然被告扯下國旗、區旗後未有進一步惡劣行為，但事件嚴重，為阻嚇他人再犯同類型案件，即時監禁在所難免。考慮被告兩項控罪性質相近、接連發生，被告亦願賠償，就各項控罪判囚18天，刑期同時執行，並賠償200元作損毁旗竿的費用。

【案件編號：KCCC 2927/22】