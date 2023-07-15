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鄭雁雄：中聯辦續聯絡為主 寄語議員下苦功監督政府 「過猶不及 不及也是過」

【明報專訊】國務院港澳辦年初改組成直轄中共黨中央的「中共中央港澳工作辦公室」（中央港澳辦），身兼港澳辦副主任的中聯辦主任鄭雁雄昨出席立法會午宴時說，中聯辦主要角色依然是「聯絡服務」，中聯辦聽取意見要「方方面面都聽得到」。鄭又花大篇幅提及行政立法關係，寄語議員對政府監督需要下苦功，「最需要的是辯證思維，甚至過猶不及，不及也是過」，形容「批評總是容易，做事總是不容易的，甚至最好的批評，是有主意、有建議」。

劉兆佳料不改組 不斷調重心

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，中聯辦更着重壯大組織愛國愛港力量、聯繫群眾、強化對香港事態等角色，但料不會改組。他形容，面對美國及西方打壓下，工作重心及人員調配等調整不斷發生，以「不斷接招」。

新思維狄志遠說，從鄭公開說法，似乎中聯辦職能無明顯調整，惟對比過去，中聯辦對香港事務關心的深入程度及影響力比以前大。他表示，目前不論中聯辦或港府，溝通範圍都很窄，呼籲中聯辦可與方方面面溝通，令社會走向復和。民主黨主席羅健熙回應說，希望當局可聽不同聲音，「香港是多元社會，希望不同政治光譜的聲音，他們都盡量去聽」。

鄭雁雄昨在立法會午宴前的公開拍攝部分，以粵語發表近20分鐘演辭。他先肯定立法會討論學習國家主席習近平講話、中共二十大會議精神，以及通過區議會改制、修訂《法律執業者條例》，形容體現香港「自己的民主制度優勢」。

鄭總結時提及港澳辦改組，稱此舉說明中央從機構設置上更重視港澳工作，但對香港方針政策並無改變。他續說，中聯辦的主要角色仍是為落實中央決策、為中央掌握香港各種情况、為凝聚各方力量確保國家安全等服務，強調會做好「超級聯絡員」。

鄭：港府深知民主程序價值

鄭雁雄在「全面準確把握行政立法關係」部分，提及立法會既要維護行政主導體制，又要通過質詢和辯論，對政府進行有效監督。他相信，特區政府樂意接受監督和聽取批評意見，形容港府「深知民主程序的程序價值」，議員批評「都是為了香港好」。

立法會主席梁君彥於午宴發言不點名說，有崇尚霸權政治的外部勢力「逢中必反」，包括唱衰香港、令國際覺得香港已「去兩制化」，企圖削弱香港國際聯繫，認為議員須維護國家利益和安全，並鞏固香港背靠中國、聯通世界的獨特角色。

行政會議召集人葉劉淑儀說，鄭雁雄提及行政立法角色互相制衡、互相合作，並樂見議員提出善意批評，對立法會是很大鼓勵。

田北辰：更放膽提意見監督

實政圓桌田北辰則說，自己過去提出建設性批評，不時被形容壞孩子，甚至在選舉時被說成「二五仔」，認為今次鄭提出說法後，日後可安心、放膽提出監督政府意見。至於鄭說與方方面面聽意見，田說涉及一國兩制及國家主權問題要堅守底線，底線以上則應盡量聽不同人的聲音。

相關字詞﹕中聯辦 中央港澳辦 鄭雁雄

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