【Emily】總結經驗 特區救援隊研太陽能代燃油

李：伙國家隊救援 一國兩制示範

特首李家超噚日致辭話，佢喺接機同喺禮賓府見救援隊時，「深切體會到呢一次行動嘅艱巨，體會到意義嘅重大」，又話救援隊同國家救援隊攜手合作，係一國兩制成功實踐嘅生動示範，亦係特區貢獻國家對外事務邁出重要一步。于文陽早前就話好開心同榮幸，感謝有份參與行動嘅公務員同事，期望日後政府團隊可「行多一步」，通力合作，完成更多「不可能任務」，創造更多好故事。

消防處籌備「灣區救援平台」

消防處署理消防隊目（坍塌搜救）梁志宏攞獎前都有同傳媒講，日後會喺訓練加入突發元素，考驗隊員應變能力。佢舉例，當隊員做爆破訓練時，會模擬封閉去路，訓練被困隊員點樣聯繫外面嘅隊員，同埋點樣安全撤離。裝備方面，于文陽話救災時最大困難係搵唔到燃油發電，需要到三四個鐘車程嘅地方先搵到，所以𠵱家搵緊合適嘅太陽能板，希望減少依賴燃油發電。佢又透露，消防處籌備緊「大灣區消防救援平台」，畀大灣區各市消防隊及部門分享訓練資料、操練工作報告、將舉辦嘅課程資料等，希望藉此提升救援能力。