【Emily】喵坊有地重置 環署取消紙包盒回收招標

話回收鏈料穩定 畀番市場主導

綠領行動總幹事何漢威就同Emily講，覺得政府對回收紙包飲品盒唔夠積極，長遠唔應該靠市場，政府都要負番啲責任，開放招標其實可以「做大個餅」，多啲人回收多啲盒，希望政府之後推行生產者責任計劃時考慮重新招標。

喵坊之前公布，得到有心私人業主租出喺新界北嘅廠房用地，租約期6年以上。環保署噚日話，之前招標係為咗確保環保園大型現代化紙漿生產設施2025年投入運作前，紙包飲品盒喺香港仍然有穩定回收鏈，但𠵱家喵坊新廠房租約超越2025年，而紙包飲品盒生產者責任計劃最快亦今年底或明年初向立法會提交條例草案，考慮到呢兩個最新發展，決定取消招標。署方又話，原本收到7份報價書，樂見市場上有多間以唔同技術處理紙包飲品盒嘅公司。

喵坊創辦人葉文琪話之前都有投標，如果有政府招標合約，業務當然會穩定少少，不過無論用咩方式，喵坊都會繼續回收飲品盒，綠在區區收到嘅紙包飲品盒嚟緊都會繼續送去喵坊。佢又透露嚟緊喵坊10月搬到新廠房後會推出新回收服務。