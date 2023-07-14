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港聞二

研究：孕婦染新冠 併發症、胎盤異常風險增

【明報專訊】科大和中大的研究團隊發現，感染新冠的孕婦有更大機率出現糖尿、高血壓等妊娠晚期併發症，因感染冠狀病毒會使母胎介面的血管生成基因失調，有可能導致胎盤血管形成異常，限制胎兒發育。團隊呼籲計劃懷孕或已懷孕女士按時接種疫苗，出現症狀的孕婦必須接受快速抗原檢測。

研究團隊從7名新冠確診者和7名健康捐贈者的胎盤和母胎介面組織做研究，發現病毒會改變母胎介面內的血管生成基因和干擾素基因，或令胎兒出現炎症、缺氧及氧化壓力等風險。科大生命科學部副教授梁子宇解釋，胎盤依靠血管為胎兒提供氧氣和養分，當血管出現異常，將影響胎兒發育。

團隊亦發現，病毒會改變特定胎盤細胞中妊娠相關基因的調控，損害胎盤發育，一些稱為逆轉錄轉座子（retrotransposons）的遺傳物質在胎盤細胞中失調，導致妊娠特異性糖蛋白（PSG）的基因表達被下調，而有關基因在懷孕過程中發揮重要作用，包括胎盤於母親子宮的血管發育、免疫調節及胎盤發育等。

倡按時打針 有症狀孕婦快測

中大醫學院婦產科學系主任潘昭頤指出，當胎盤成長出現失調，孕婦除可能出現糖尿、高血壓等妊娠併發症，更會令胎兒早產且出生體重較低，最壞情况是胎盤未能支持胎兒成長，導致胎死腹中。她又提醒，隨着社會走向復常，市民檢測意欲下降，建議出現症狀的孕婦快測，一旦確診須盡快通知醫護人員以便提供醫療建議和跟進，包括增加胎兒監測。

梁子宇表示，基因的精準調控對於生物正常成長至關重要，疾病中被錯誤調節的基因會導致生理機制出現錯誤，研究團隊過去兩年一直分析冠狀病毒如何影響基因表達及其後果，為未來研發針對干預治療措施提供關鍵數據，亦為進一步研究PSG基因在懷孕期間患其他疾病和受感染的作用奠定基礎。

團隊舉出過往不同地區研究和報告，均證實孕婦感染冠狀病毒會增加死亡、嚴重產婦病症及胎兒和新生兒出現不良反應的風險，包括美國疾病控制與預防中心2020至2022年錄得142,561宗孕婦感染冠狀病毒的報告案例，當中早產率為11.21%，亦有9.7%嬰兒需送入新生兒重症監護病房。

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