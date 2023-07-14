陳肇始：禁後生買煙 可先管銷售 稱諮詢方向正確 力度可再商

其後規管向後生提供或禁止管有

陳肇始於去年中、即卸任前月餘提出，擬去年內推出「煙草終局」時間表及路線圖並諮詢公眾。事隔逾年，政府前日展開兩個半月的諮詢，維持2025年吸煙率目標。現任港大基層醫療健康教研中心總監陳肇始歡迎諮詢方向，稱多個方向類似她當年倡議，例如加稅、減低煙草吸引力、限制青少年買煙、擴大吸煙區等，樂見政府決心。

被問到今次諮詢所提措施與她構思的方案相比有否「減辣」，她稱未有時間仔細閱讀細節難評論，但認為煙稅加幅、禁煙區擴至多大等措施力度和執行方法，可待諮詢後再決定，「畢竟這只是initial（初始）諮詢文件」。

稱似任內構思 樂見政府決心

陳肇始早於提出「煙草終局」時，已引述新西蘭關於禁向某日期後出生者賣煙的做法。她表明支持避免年輕一代染上煙癮的措施，達至「無煙世代」，認為可先從規管銷售入手，再探討其他策略。她亦支持利用18區地區康健中心戒煙，分擔醫管局及衛生署壓力。

政府擬增標誌識別完稅煙

醫衛局長盧寵茂昨於電台節目被問到有否因受壓而將措施「減碼」，他稱所有可推措施已放入諮詢，強調諮詢內容是以「開放形式、沒有前設的措辭去寫」。盧提到希望年年加煙稅，質疑煙草商形容加稅影響基層的說法是將市民作「擋箭牌」。他又稱，現時辨別煙草有否完稅是一大難題，政府擬增加識別，讓市民及執法人員分辨完稅煙，是次諮詢可討論管有或吸食私煙是否違法，「如果有標誌，我相信無原因說不知道那是未完稅非法香煙」。

吸煙與健康委員會委員、立法會議員林哲玄稱，本港花了20年降低吸煙率10個百分點，若要達標須重槌出擊，措施可更「辣」，例如立法禁電子煙推廣手機程式等。他稱委員會一直有與政府溝通，建議擴大禁煙區至食肆室外範圍等場所，惟是次諮詢未明確涵蓋，料與政府考慮到零售或餐飲業界反應有關。

明報記者