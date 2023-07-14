沙頭角污水廠3工人墮傷 1留醫ICU

事發昨早10時許，3名承建商工人於擴建中的沙頭角污水處理廠的約5米高處墮下受傷。消防及救護接報後分別派出消防車及兩輛救護車協助，傷者其後由工友陪同送往威爾斯親王醫院。據了解，3人送院時仍有意識，其中一人傷及脊骨，男親友聞訊趕赴醫院了解。親友獲悉傷者情况後神色憂心，落淚痛哭。其餘兩人分別擦損及刮傷，輕傷清醒，留院觀察。工業傷亡權益會獲悉事件後亦派員到場協助。

翻查資料，沙頭角污水處理廠2018年底展開第一期擴建工程，預計2025年第一季完工，耗資約20.4億元，旨在增加該廠污水處理量以應付需求，由利基-金城聯營承建。本報就事故起因向承建商查詢，金城稱交由渠務署一併回覆。渠務署稱，傷者清醒送往醫院治理，無生命危險；意外後承建商即時停止現場所有工程，正配合相關部門調查。署方亦即時派員到醫院了解，並聯同承建商協助家屬。