督察狎孕婦妨司法罪成 官斥邊作供邊改答案 判監「絕對係考慮之列」

官稱事主夫婦證供可靠仔細

辯方早前爭議事主X證供的可信性，稱被告李卓賢（34歲）2021年11月23日案發當日進入休息室前已脫下口罩，但X的說法是她轉身面向被告時，被告才脫口罩。裁判官梁雅忻昨日裁決時表示，X事出突然下弄錯屬可理解，雖然她另記錯誰人先從休息室步出，但這些屬枝節，不足以影響其可信性。

喊「喂」顯驚慌 非「嬌嗲」

梁官續指，X對關鍵經過描述仔細，例如稱被告口水碰到其嘴唇、她曾喊「喂！喂呀！」梁官認為X的發音並非如被告所指「嬌嗲」，相反可感覺到她驚慌，閉路電視片段中X的語氣和聲調亦脗合她嘗試阻止被告的說法；X的丈夫Y則表現克制，用恰當力量阻止被告離開，二人同樣誠實可靠。

不信被告「發酒瘟」

梁官不信納被告案發時「發酒瘟」，指其供辭完全不可信，例如稱對X「講錢」不耐煩，同時又因視對方為朋友而留在店內，說法自相矛盾。

法官續指，被告稱知道X和Y有經濟困難，故以金錢投其所好，事實上無意支付金額，被告作為督察理應比常人更熟知法律後果，必然知道警方會展開調查，其解釋不合理。

根據控方案情，被告為尖沙嘴某店熟客，X為店員。當晚被告跟隨X到休息間，X轉身時被告強行脫下其口罩強吻，並摸胸非禮。X的丈夫Y當時在店外等妻子下班，得知事件後報警，被告遂向二人求饒，一度跪下說可畀「一球」甚至「兩球」，「養埋你個仔」。

被告辯稱當晚曾喝酒，X透露打算辭職，着他提供金錢協助，又不讓他離開，故用手撥開X和踩上枱避開X，拉扯間有身體接觸。被告又稱，X描述的案發經過全屬「做戲」，X最終無收錢只是「騙徒嘅伎倆」；而Y對他「叉頸」，他只好跪下，質疑事件是圈套。

【案件編號：KCCC 218/22】