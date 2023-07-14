涉扮信用卡遭盜不找數 4男女被捕

油尖警區刑事調查隊第11隊督察葉恩樺稱，涉案卡主2至5月在區內實體店購買中藥、公仔、眼鏡、飾物及電子器材，收到月結單後，主動向銀行及信用卡中心要求取消交易，銀行及後要求他們報警。警方追查閉路電視並向商戶了解，發現單據簽署及會員積分均屬報案人。

警方前日展開行動拘捕3女1男（19至63歲），分別為清潔工、售貨員、侍應，涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」。另檢獲付款時使用的電話、信用卡及單據，相關交易由數百至最大宗的約1萬元不等。初步相信非集團式及有計劃犯案，部分閉路電視片段見事主購物時並無故意掩飾裝扮。4人已獲准保釋候查，8月上旬須向警方報到。據了解，有涉案人在全日多筆交易中只申請註銷金額最高一筆，事後亦繼續使用該信用卡，亦有人解釋只是「記錯」沒購物，惟警方認為涉案人本已向銀行申請，錄口供後才改口，相信有可疑。

油尖警區總督察謝子峰表示，市民有責任謹慎核對帳單及交易，如有需要可向商戶查詢。利用交易爭議的機制欺騙銀行及逃避還款，有可能觸犯「以欺騙手段逃避法律責任」，最高可判監10年。