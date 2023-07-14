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日官房長官：禁水產極遺憾 港府：經10都縣轉口不受限

【明報專訊】日本最快下月排放福島第一核電站核污水，港府稱屆時將即時禁止源自東京、福島、栃木、茨城等10個都縣的水產品進口。香港餐飲聯業協會會董陳強稱，業界近八至九成日本進口水產品均經東京豐洲市場轉運出口，關注並非產地、但經相關都縣轉口的水產品會否受限。環境及生態局回覆本報查詢稱，單純經相關地區轉口而非源自該等地區的水產品將不受影響。

日本內閣官房長官松野博一昨在記者會對於香港政府做法表示「極度遺憾」，他強調已多次說明日本產食品安全，將繼續提供必要信息。他呼籲基於科學根據，強烈要求不要對日加強限制措施，期望盡早廢除現有禁制。日本駐香港總領事館稱日本政府將持續向港府解釋有關事宜。

謝展寰：若證安全 考慮調整禁令

環境局長謝展寰昨在港台《千禧年代》稱，若日方能證實排水系統安全、可行，屆時會再考慮調整禁令，又稱食安中心自6月起全面提升檢測範圍，包括檢測所有由日本進口的水產品等，而因應提升檢測量及購買儀器，相信每年涉及花費超過1000萬元。環境局另稱，禁入口方案以市民健康及食物安全為首要考慮。

身兼食肆「廚師發辦（Omakase）」負責人的陳強在同一節目稱，業界認為港府最新公布較突然，亦關注並非10個都縣原產、但經相關地方轉運到港的產品會否受管制，另希望政府推出更多指引，如推出符合香港要求的認證，供業界向食客展示。

陳強隨後向本報稱，東京豐洲猶如業界進口日本水產的「果欄」，愛媛縣鯛魚、北海道海膽等均經豐洲轉口來港。他補充，政府公布擬禁進10個都縣水產品的消息一出，店舖顧客已減少兩三成，憂慮正式排放核污水時生意將減逾半，估計情况若維持兩三個月，將有約三成日式食肆倒閉，擔心「就算攞到（水產品）返來，市民是否敢進食都是一個問題」，「都不知怎麼辦」。

梁美儀：港府將抽樣監察堵截「假轉口」

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀稱，若水產品有原產地證明顯示並非產自擬禁的10個都縣，單純經10個都縣「搭飛機」轉口將無太大食安風險，相信兩地政府會做好把關避免有人「混水摸魚」，又稱港府將透過抽樣監察堵截「假轉口」的水產品，籲市民毋須過慮。

相關字詞﹕日本海產 日本 福島核污水排放 食物及環境衛生諮詢委員會 廚師發辦 環境及生態局 謝展寰 陳強 梁美儀 核污水

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