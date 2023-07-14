明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩隔離設施改經濟民生用途一年 青衣方艙變青年步操培訓場

【明報專訊】政府昨公布將原址使用青衣及新田社區隔離設施作經濟和民生的短期用途，為期一年，並按需要局部改裝。前者將提供場地予青年制服團體舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動，後者則供建造業議會舉辦培訓課程和工藝測試，包括「組裝合成」建築法施工訓練。除上述兩隔離設施，當局早前已公布元朗及河套區等隔離設施的用途，但不包括具爭議的啟德隔離設施。立法會發展事務委員會主席謝偉銓認為，青衣及新田隔離設施最新短期用途毋須過多改裝，做法合理；至於啟德隔離設施，他說社會各界對該用途各有意見，認為當局需考慮清楚。

發展局：青衣物流用途意向不變

為應對新冠疫情，當局早前於9個地點興建社區隔離及治療設施。政府昨公布，佔地6萬平方米的青衣社區隔離設施改裝後，將提供場地和配套設施予青年制服團體舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動，由民政及青年事務局監察使用。民青局稱，該設施完成加固及加裝工程後會交予負責團體使用。發展局回覆查詢稱，上述建議用途屬短期，有關安排沒改變青衣社區隔離設施土地作為物流用地的意向。

新田改建造業培訓所

政府又稱，新田社區隔離設施的土地屬私人業權，獲業權人同意繼續借用土地後，將於改裝後由發展局安排建造業議會舉辦培訓課程和工藝測試，實地授予學員關於安全法例、組件吊運和安裝等知識。發展局回覆查詢稱，該私人業權人同意繼續無償借出該地作上述用途。

謝偉銓促想清啟德設施用途

政府補充，將檢視其他社區隔離及治療設施後續安排，會分階段釋出或原址善用作其他用途。

謝偉銓認為，上述隔離設施改裝作臨時用途的工程簡單，不會花太多錢，當有緊急用途可隨時徵用。此外，他稱繼早前啟德簡約公屋用地引爭議後，當局應考慮清楚啟德隔離設施用途。他舉例，坊間有意見指活化該地，並以私人方式發展，如容許青年作創業發展等，以帶動當區發展。

政府上月公布，元朗潭尾社區隔離設施將暫作建造業輸入外勞的中央宿舍；河套區中央援港應急醫院則作日間放射診斷服務。

相關字詞﹕隔離設施 發展局

上 / 下一篇新聞

收回即出租 高球場將辦沙特阿美賽 哥球會：非主辦方 將助協調 楊潤雄：租金有既定制度
收回即出租 高球場將辦沙特阿美賽 哥球會：非主辦方 將助協調 楊潤雄：租金有既定制度
精簡發展程序通過 議員：不理順行政難增效率
精簡發展程序通過 議員：不理順行政難增效率
前眾志林淳軒帶署問話 涉協助羅冠聰
前眾志林淳軒帶署問話 涉協助羅冠聰
黃子悅認暴動囚37月 13人判監36至52月
黃子悅認暴動囚37月 13人判監36至52月
呈七一立會片 《熱時》記者：有掛證採訪
呈七一立會片 《熱時》記者：有掛證採訪
官指撐出線者或共謀 施德來：敗選發帖為好睇
官指撐出線者或共謀 施德來：敗選發帖為好睇
文創產業研放寬上市融資 特首：「共投基金」投資知識產權 議員倡鼓勵中資助北拓
文創產業研放寬上市融資 特首：「共投基金」投資知識產權 議員倡鼓勵中資助北拓
議員倡推內地成文法伊斯蘭法教育 帶路官員來港受訓
議員倡推內地成文法伊斯蘭法教育 帶路官員來港受訓
建造業周一可申輸勞 首批料10月來港
建造業周一可申輸勞 首批料10月來港
日官房長官：禁水產極遺憾 港府：經10都縣轉口不受限
日官房長官：禁水產極遺憾 港府：經10都縣轉口不受限
涉扮信用卡遭盜不找數 4男女被捕
涉扮信用卡遭盜不找數 4男女被捕
督察狎孕婦妨司法罪成 官斥邊作供邊改答案 判監「絕對係考慮之列」
督察狎孕婦妨司法罪成 官斥邊作供邊改答案 判監「絕對係考慮之列」
3懲教助理被控強姦 准20萬元保釋
3懲教助理被控強姦 准20萬元保釋
「車手」「車主」「顧客」 表行劫案拘3人
「車手」「車主」「顧客」 表行劫案拘3人
沙頭角污水廠3工人墮傷 1留醫ICU
沙頭角污水廠3工人墮傷 1留醫ICU
陳肇始：禁後生買煙 可先管銷售 稱諮詢方向正確 力度可再商
陳肇始：禁後生買煙 可先管銷售 稱諮詢方向正確 力度可再商
外籍漢行山墮坡亡
外籍漢行山墮坡亡
研究：孕婦染新冠 併發症、胎盤異常風險增
研究：孕婦染新冠 併發症、胎盤異常風險增
大灣區GBA專題：「大眾點評」必吃榜 港36食肆入圍 全國2062店獲推介 穗69間排第五
大灣區GBA專題：「大眾點評」必吃榜 港36食肆入圍 全國2062店獲推介 穗69間排第五
灣區手記：平價雪糕 ／文：尚東美
灣區手記：平價雪糕 ／文：尚東美
【Emily】原定9月底 立會全體訪京押後無期
【Emily】原定9月底 立會全體訪京押後無期
【Emily】上立會頻派高帽 李家超讚霍啟剛「俏哥」利推動文化
【Emily】上立會頻派高帽 李家超讚霍啟剛「俏哥」利推動文化
【Emily】喵坊有地重置 環署取消紙包盒回收招標
【Emily】喵坊有地重置 環署取消紙包盒回收招標
【Emily】總結經驗 特區救援隊研太陽能代燃油
【Emily】總結經驗 特區救援隊研太陽能代燃油
【Emily】藝術館兩書畫展 有張大千賀壽作
【Emily】藝術館兩書畫展 有張大千賀壽作