兩隔離設施改經濟民生用途一年 青衣方艙變青年步操培訓場

發展局：青衣物流用途意向不變

為應對新冠疫情，當局早前於9個地點興建社區隔離及治療設施。政府昨公布，佔地6萬平方米的青衣社區隔離設施改裝後，將提供場地和配套設施予青年制服團體舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動，由民政及青年事務局監察使用。民青局稱，該設施完成加固及加裝工程後會交予負責團體使用。發展局回覆查詢稱，上述建議用途屬短期，有關安排沒改變青衣社區隔離設施土地作為物流用地的意向。

新田改建造業培訓所

政府又稱，新田社區隔離設施的土地屬私人業權，獲業權人同意繼續借用土地後，將於改裝後由發展局安排建造業議會舉辦培訓課程和工藝測試，實地授予學員關於安全法例、組件吊運和安裝等知識。發展局回覆查詢稱，該私人業權人同意繼續無償借出該地作上述用途。

謝偉銓促想清啟德設施用途

政府補充，將檢視其他社區隔離及治療設施後續安排，會分階段釋出或原址善用作其他用途。

謝偉銓認為，上述隔離設施改裝作臨時用途的工程簡單，不會花太多錢，當有緊急用途可隨時徵用。此外，他稱繼早前啟德簡約公屋用地引爭議後，當局應考慮清楚啟德隔離設施用途。他舉例，坊間有意見指活化該地，並以私人方式發展，如容許青年作創業發展等，以帶動當區發展。

政府上月公布，元朗潭尾社區隔離設施將暫作建造業輸入外勞的中央宿舍；河套區中央援港應急醫院則作日間放射診斷服務。