建造業周一可申輸勞 首批料10月來港

不就每工種定配額 保彈性

甯漢豪稱，發展局早前成立特別委員會，成員包括熟悉建造業的僱主、勞工界代表及培訓機構，各方過去數周就外勞工種及工資中位數達共識，勞工界於過程中表示「一定的諒解」，訂下最終安排。她稱因工程不同階段有不同需要，為保留彈性，不會就每個工種訂立可輸入配額，具體配額會在收到申請後處理，但舉例紮鐵、混凝土灌漿工、搭棚及平水等，均是人手「非常短缺」工種。

據發展局資料，政府會每季接受申請，本月首輪申請後，第二輪申請期為10月1至31日，以後每年逢1、4、7及10月的首日接受申請。外勞合約最長兩年，僱主為外勞提供住宿所需款項可從工人同期工資扣除，上限10%或實際住宿費兩者中較小者為準。

29個技術工人工種均需最少3年經驗，當中以建造工作潛水員工資中位數最高，以每日9小時、每月21日工作計，月薪4.2萬元；最低為道路建造瀝青工，同樣工作時數月薪2.31萬元。

18個技術員工種需至少2至4年經驗不等，工資中位數最高為項目統籌員，每日8小時、每周6天工作，月薪4.18萬元；最低為助理地盤管工，每日9小時、每周6天工作，月薪2.5萬元。局方規定外勞工資須以月薪制支薪，另會優先考慮合約價值不少於10億元的公營工程合約項目申請。

勞方：工會「未必好滿意」 將監察是否跟條款

特別委員會勞工代表、建造業總工會理事長黃平稱，可輸入外勞工種主要按2月建造業議會公布的建造業人力預測報告而定，工會對要輸勞始終「未必好滿意」，委員會將定期開會檢視工種及中位數水平，工會將監察外勞來港後是否按條款聘用，保障本地工權益。