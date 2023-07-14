文創產業研放寬上市融資 特首：「共投基金」投資知識產權 議員倡鼓勵中資助北拓

霍啓剛倡建中華文化數據庫

立法會昨舉行第二次「互動交流答問會」，其中李家超就文藝產業發展諮詢議員意見。體演文出界議員霍啟剛認為，本港可發展文化金融，例如放寬上市條件、由「共同投資基金」投資文化企業等，培養本地「文化獨角獸」。他亦提出利用大數據建立中華文化數據庫，容許公眾和企業利用數據二次創作、人工智能（AI）劇本創作等。

李家超回應稱，現時創科企業於上市規例已有特別安排，可探討協助文創產業上市融資。不過他稱，文創產業一般規模較小、性質多元，以上市協助融資是「遠水不能救近火」，第一步應先增加商界投資的可能。至於「共同投資基金」，他稱主要針對策略性行業，提到知識產權產業對文藝發展相當重要，表明有興趣投資。霍啟剛另建議擴大文化委員會組成，涵蓋金融、物流、科技等產業代表，由司長級官員領導，李家超說冀強化政策局對政策的擁有權和投入度，不少委員會通常不是由司長級官員領導。

民建聯鄭泳舜關注政府如何推動文藝和旅遊發展。李家超說，可善用本港各間博物館及品牌活動發展文化旅遊，並建議推動綠色旅遊、大灣區一程多站等旅遊路線。選委界議員譚岳衡認為，本港部分重要文化盛事均由中資企業舉辦，認為中資企業可協助將中外展覽和演出等文化資源引入本港。他又認為，可推動內地具規模的文化產業基金和中資機構資助本港文藝團體，包括到內地和海外交流，協助拓展內地市場。

郭偉強批全天候輸勞 促防濫用

政府早前公布輸入外勞新政策，工聯會郭偉强批評當局未與勞工界和社會取得共識下「高中低層全天候開放輸入外勞」，惟認為計劃「米已成炊」，促請政府防止僱主濫用機制。李家超重申，政府會保障本地勞工優先，同時確保輸入外勞政策不會出現濫用、作假、欺詐等情况，冀透過短期措施解決勞動力短缺問題。