官指撐出線者或共謀 施德來：敗選發帖為好睇

施稱不否決財案 姿態進取為選票

施在選舉論壇曾明言否決財案，他昨日供稱實情不會否決。陳官問及，施可能因而失去原有選票，施回應，他相信港人理性看待財案投票。法官李運騰追問，若港人理性，施何需採用政治語言？施稱，顯得進取是為了在民主派獲得較大的「餅（選票）」。施在論壇亦提及「攬炒」，昨日他指該字詞不是戴耀廷「獨家」，不肯定其理解和對方定義是否相同。施從基本法理解「攬炒」，即否決財案導致立會議員和時任特首林鄭月娥失去職位（見表）。

引基本法闡攬炒：議員特首同免職

施於初選落敗後在facebook發文表示，「我同民協都跟從初選協調及承諾，我會停止選舉工程，並全力支持出線名單」。昨日庭上施同意關乎「墨落」聲明等共識，同時強調「由頭到尾都係得一個承諾，就係贏輸機制」。施解釋，帖文表明支持勝出者屬「客氣說話」，令「感謝文好睇啲」，指不同黨派在選舉落選都會恭賀獲勝對手。

稱墨落「得一個承諾」：贏輸機制

施續稱，如果他有時間會幫民協黨友出選立會，惟同屬九東的勝選者未有找他助選，自言「可能我低票得滯」。施又指雖然該帖文只獲約230個「讚好」，但其支持者可能因而改投其他參選人。李官問，帖文是否促進實行「35+」計劃？施回答，落選後不再出選的確有助民主派議會過半，不過發帖時並沒該念頭。

李官另留意到，有帖文引述施德來曾受訪稱他預計中共打壓無窮無盡，「（如）由參選到投票都隨時被人話係犯《國安法》」。施昨日澄清並非認為有違法風險，是營造壓逼和緊張的感覺，屬選舉語言。施德來已完成4日自辯，下周一（17日）料何桂藍自辯。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）