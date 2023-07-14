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港聞

港聞二

呈七一立會片 《熱時》記者：有掛證採訪

【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓案件，昨於區院續審。時任《熱血時報》項目統籌及節目監製的被告馬啟聰（圖，梁彥諾攝）稱，當晚他受上司黃洋達指派，與另一同事到立法會採訪示威，並負責拍照錄影，指進入立法會採訪前有按公司要求請示上司。辯方在庭上播放影片顯示，被告當時胸前掛有記者證。

稱黃洋達指派 與同事同行

現年34歲的馬啟聰供稱，2019年7月1日晚上6時許，他被安排到立法會採訪示威情况，約8時半與另一同事到達立法會附近一帶觀察，其間見到有示威者在「煲底」破壞立法會入口玻璃及短閘。馬指當時同事負責用公司手機直播，自己則用另一手機拍攝，整晚二人一同行事，沒有分開。

馬啟聰稱，約晚上9時有示威者口耳相傳及大喊，表示能進入立法會大樓；他立即聯絡另一上司李偉傑取得進入立法會的許可，再隨示威者從公眾入口進入大樓拍攝。20分鐘後他亦有與其他傳媒進入會議廳。

馬續指，晚上約10時半他從上司李偉傑的信息得知警方將會清場；馬與在場同事當時認為留在大樓內不能得知警方部署，亦可能會「夾在示威者和警方中間」，難保人身安全，故決定離開立法會，到外面拍攝警方部署；約翌日凌晨12時半，他因龍和道及添華道一帶開始放催淚彈及警方呼籲，離開金鐘。

指無人促離開 未聞紅色警示

馬稱，案發整晚無立法會職員、保安或警察向他表示不能進入立法會及要求他離開，亦無相關廣播及告示。辯方庭上播放多段影片顯示事發時立法會內情况。片中馬啟聰頸上掛有證件，亦曾舉機拍攝。辯方亦有呈上當晚馬用手機拍攝的70多張照片及兩段影片。

控方質疑曾立會採訪應知門禁

被告：當日非常態 入大樓履職

控方在盤問中提出，馬啟聰2014年曾到立法會採訪黃毓民，應知道記者要有批准方可進入立法會；馬回應，當年進入立法會是由議員助理負責協調，而涉案當日不是常態，進入大樓只是履行傳媒工作。

控方表示，立法會當時已發出所有人須撤離大樓的「紅色警示」，質疑馬為何不知；馬稱當時無同事通知他，自己專注現場情况，亦沒留意相關電視新聞及政府公報。

控方質疑，馬當時知道立法會有即時撤退的指令但未有跟隨，他闖入是不遵守秩序；被告不同意。馬作供完畢，審訊今續。

【案件編號：DCCC 606至610/20等】

（反修例風暴）

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