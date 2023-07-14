黃子悅認暴動囚37月 13人判監36至52月

案中10名認罪被告為翁芷茵（現年24歲，下同）、周耀天（25歲）、鍾永祥（48歲）、蘇浩然（28歲）、孫嘉豪（26歲）、曾紹鵬（24歲）、黃康瑜（25歲）、黃子悅（25歲）、王汶珊（31歲）及案發時16歲甄姓男生（20歲）。5名被裁定暴動罪成被告為鍾曜禧（37歲）、羅澤琛（23歲）、吳仲賢（21歲）、鄧建歡（31歲）及李子聰（29歲）。

官：黃患抑鬱 藝術工作貢獻大

暫委法官崔美霞昨日判刑前先引述辯方求情內容，稱黃子悅患有抑鬱症，目前情况穩定，但需定時服藥，她在還押期間修畢中文大學的輔導及心理治療課程，冀日後能成為藝術治療師，另曾為醫院、特殊學校等做藝術工作，對社會有莫大貢獻；甄姓男生從事餐飲業，並學習理髮課程，他案發時受網民影響，一時衝突下犯案。

崔官續稱，周耀天經營物流運輸公司，及在網上銷售戰爭遊戲（war game）裝備，案發時因支持示威者才駛車前往現場，並穿起戰爭遊戲裝備保護自身；孫嘉豪大學畢業後考取金融保險相關牌照，但罪成後恐被吊銷牌照；其餘認罪被告則獲親友撰寫求情信稱讚，或於還押期間努力學習進修。

指在場即撐暴動 4年半量刑

至於5名不認罪被告求情，其中李子聰曾任傳媒工作，2012年考取滑水教練牌後經營滑水運動事業，承認因年少輕狂犯案；羅澤琛事後參與「愛國愛港」活動，包括香港青年聯會為慶祝中國共產黨成立舉辦的文藝會，其後獲中聯辦發出感謝狀。

崔官續指，當晚示威者到附近搜羅能用於衝突的物資、衝突間舉高盾牌，互為掩護，反映行事並不粗疏；逾2000名示威者聚集與警方對峙，一共投擲251枚汽油彈；事件導致4名警員受傷，亦影響附近民生。崔官指出，是次暴動歷時38分鐘，規模嚴重，各被告到場屬於示意支持示威者，故合適量刑為監禁4年半。

「省法庭時間」 不認罪者減刑兩月

除了甄姓男生外，崔官表示，其餘9名認罪被告於預審或開審當天才選擇認罪，分別給予減刑折扣20%至28%，亦認同5名不認罪被告受審階段有盡量節省法庭時間，故酌情減刑兩個月。崔官另就被告個別因素再減刑（見表）。最終14人被判囚36至52個月，甄姓男生入教導所。

判刑後，警方東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩在庭外向傳媒表示，截至目前為止，上述213名被告已有141人被判暴動罪成，當中5人入教導所，107人監禁29至64個月，29人待法庭判決。翻查資料，目前餘下3宗案件等待開審。

【案件編號：DCCC 736/20】

明報記者

（反修例風暴）