前眾志林淳軒帶署問話 涉協助羅冠聰

本報昨接獲自稱西營盤居民報料，昨早6時許有大批便裝探員前往林淳軒住所，逗留約一兩小時後帶走林。警方昨回覆查詢稱，行動會按實際情况依法處理。

英國務大臣：港府製恐懼 外相將向華使抗議

另外，英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）昨在下議院發言稱，英國外相將派員就本港當局近日行為向中國駐英大使正式抗議。她批評香港當局針對被通緝者的家人親友，是製造恐懼（campaign of fear），形容事態令人非常憂慮，稱香港當局的做法只會進一步破壞香港形象及國際地位，重申英國絕不容忍中方或香港當局傷害或滋擾在英國的人，而英方有份簽署《中英聯合聲明》，有權表達立場。

國安處本月初通緝8名身處海外、涉干犯《港區國安法》的港人，包括羅冠聰，警方周二帶走羅的父母及兄長錄口供，調查他們有否經濟援助羅及是否羅在本港的代理人，3人無被捕，獲准離開。國安處上周亦先後拘捕5名前眾志骨幹成員，包括前主席林朗彥及成員李啟靖，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及串謀作出具煽動意圖的作為罪，據悉5人被指涉營運手機應用程式「Mee懲罰師」，賺取資金以支援羅從事危害國安活動。