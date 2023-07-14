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精簡發展程序通過 議員：不理順行政難增效率

【明報專訊】立法會昨以不記名方式舉手通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，草案修訂多項現有程序（見表），並透過精簡及縮短程序法定時限、省卻性質相近的程序等，縮短發展所需時間。發展局長甯漢豪昨稱，預計修例後一般項目由「生地」變成「熟地」將由最少6年減至4年，新發展區等大規模項目則由13年減至7年。有立法會議員於會上稱，雖支持草案，但當局若不理順部門之間行政程序，整體審批效率難以改善；另有議員認為政府應在收地後盡快向受影響者發放補償。

「生地變熟」6年變4年 新發展區7年

發展局對草案提出多項修訂，其中因應法案委員會建議，將恢復目前為期3周接收「進一步申述」的程序，但收集到的申述只交城規會考慮，而非另舉行公聽會。至於委員會討論過程中「最具爭議」的涉「公共用途」條文，因應法案委員會認為政府收回土地後應按原本向業權人交代的「公共用途」落實該用途，而同時政府亦已表明應避免收地後再更改「公共用途」，故刪去有關已收回土地改作另一「公共用途」的條文，以釋公眾疑慮。

地產及建造界議員、地產建設商會秘書長龍漢標稱，因應政府最終願刪去有關已收回土地改作另一「公共用途」的條文，故支持草案。但他說，若未理順部門之間行政程序，難以改善整體發展審批效率，認為草案僅屬精簡發展流程的第一步。

謝偉銓：應盡快發補償 葉太：造地仍在追落後

立法會發展事務委員會主席謝偉銓指出，政府應在規劃、諮詢及收地補償等程序提效提速，才可加快發展速度。他又認為，當局收地後應盡快向受影響者發放補償。新民黨葉劉淑儀認為，通過草案有助加快發展，對北部都會區發展尤其重要，惟她以新田科技城為例，該項目土地2024年做平整工程，2026年才交付土地，反映本港於造地及推動科技發展仍在追趕落後，要「加把勁」。

甯漢豪稱，目前已採取多項措施加快相關行政程序，發展局亦已設立專責團隊檢視有關情况。她續說，地政總署正制訂公開作業指引，將業權查核工作標準化、加快程序，預計今年會公布指引。

相關字詞﹕精簡程序 發展局 立法會

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