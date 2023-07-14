收回即出租 高球場將辦沙特阿美賽 哥球會：非主辦方 將助協調 楊潤雄：租金有既定制度

湯家驊：「上屆怯於民粹」屬個人觀察 黃偉綸：已充分顧及持份者

另外，行政會議成員、持有哥球會籍的湯家驊昨於本報撰文稱，上屆政府決定收地其中一個原因在於「害怕得罪所謂民主派推動的民粹思想」，他昨補充稱意見僅個人觀察，他在兩屆政府的行會從未談論。上屆政府發展局長、現任副財政司長黃偉綸昨透過新聞秘書回應稱，在土地運用上目前方案已充分顧及社會上不同持份者需要。

料租兩月 甯漢豪：公屋地以外盼作保育公園

發展局長甯漢豪回應說，上屆及今屆政府意向都是收回高球場32公頃土地後使用最北端興建公營房屋，現仍要研究興建規模；其餘土地則希望可作靜態的保育公園，讓市民享受。楊潤雄昨出席活動後會見傳媒稱，現屆政府按上屆政府的決定落實計劃，又說土地運用必須平衡利益及需求。

楊潤雄說，10月初沙特阿美石油團體高球系列賽的青年賽及女子組賽事需用該32公頃用地，康文署會按實際情况、實際需要借出用地予球會進行賽事。「初步與球會接觸，我們相信大約借出期由9月中至11月中，詳細情况會繼續與球會商討，落實租用細節。」

香港哥爾夫球會昨回應查詢稱，該會非「沙特阿美石油團體系列賽」和「香港高爾夫球公開賽」的主辦單位，租借安排要由主辦方與政府有關方面商討，希望他們盡快接觸，球會會協助。就政府與球會說法不一，本報再向球會查詢，球會稱該會一直作為兩大賽事主辦機構和政府的聯絡人，亦會因應主辦機構需要與政府協調，以確保賽事可在港順利舉行。文體旅局及後亦回應稱，康文署繼續與球會或其合作機構商討。

康署未擬營運高球場 現有公眾設施續開放

楊潤雄表示，租用安排體現政府一貫支持舉辦大型賽事的立場，重申只要情况許可，政府願為支持大型賽事而短暫借出場地。但康文署未計劃在用地營運高球場，會以保育及靜態康樂設施作為主要用途。至於租借用地金額，楊說短期租借康文署的場地已有既定制度，亦會考慮賽事實際需求或內容以決定租用條件和情况。

至於向公眾開放方面，楊潤雄稱9月1日收回用地後康文署會繼續開放現有公眾設施，包括寵物共享公園和步行徑，另會新開五人足球場和停車場。

湯家驊回應稱，歡迎政府借出用地舉辦國際賽事，但對康文署無計劃營運高球場感可惜，認為本港高球運動發展已不足，現更影響高球運動員培訓機會。

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