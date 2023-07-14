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灣區手記：平價雪糕 ／文：尚東美

【明報專訊】炎炎夏日，雪糕產品迎來旺季，小記近日在美團上購物時發現「雪糕刺客」品牌鐘薛高減價了，相比去年頻頻掀起話題，雪糕市場今年似乎有些平靜，消費者的選擇也有變化。

根據內地食品資訊網FoodTalks發布的「2023年5月華東地區雪糕/冰淇淋暢銷產品TOP 50」，頭三位產品分別為伊利巧樂茲經典巧脆棒冰淇淋（75g裝）、蒙牛隨變冰淇淋經典香草口味（75g裝）、伊利巧樂茲經典巧戀果冰淇淋（75g裝）。均為中價位產品，售約4元（人民幣，下同）。前十名產品中只有兩款夢龍產品貴過5元，其餘售價介乎3至5元。

去年最受關注的「雪糕刺客」更普遍減價。今年3月29日，鐘薛高在上海舉辦的新品發布會上發布單價3.5元的雪糕新產品「Sa'Saa」， 有紅豆、綠豆、可可、牛奶口味；相比過去口號為「一片慢慢品的雪糕」、約10至30元一支的「高端」風格，Sa'Saa定位似乎更偏向街邊的解渴雪條。此外，伊利旗下高級雪糕品牌「須盡歡」今年4月也推出4款新品，單價約12元；而此前，該系列產品均價約18元。

不難發現，今年消費者理性和追求高性價比。小記不常吃雪糕，嘴饞時買一條夢龍「過過癮」，又或是口感豐富的方糕，都是一些「老牌子」了，約3至10元。不過，小記也曾「豪擲千金」買過單價60多元的茅台雪糕，一是沒喝過茅台，二是覺得很有新意，值得嘗試。除了茅台，近年還出現舍得、獺祭、山田錦酒粕、京石屋清酒等多款酒味雪糕產品，小記大膽猜測，今年雪糕圈新寵將是酒味雪糕。

文：尚東美

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