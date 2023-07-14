大灣區GBA專題：「大眾點評」必吃榜 港36食肆入圍 全國2062店獲推介 穗69間排第五

內地食店搜尋平台「大眾點評」的必吃榜於2017年首次發表。主辦方表示，今年2062間上榜餐廳當中，近半數為新上榜，非連鎖品牌的平民餐廳佔整體近40%。此外，今年上榜餐廳中有374間開業超過10年，另有109間已連續5年上榜。

評選重「平靚正」 上榜者四成小店

今次上榜餐廳是大眾點評從近1400萬商戶中遴選，以去年1月1日至12月31日為考察期，圍繞「好吃、不貴、體驗佳」原則，基於逾億則消費者評價，根據評價真實可信、口味優中選優、長期穩定體驗佳、符合日常消費水平、滿足日常用餐選擇5個準則評選，並經上海市徐匯公證處監督公證。大眾點評強調，餐廳有否跟大眾點評或美團合作並不影響評選，今年榜上約536間餐廳是非合作商戶。

除江門肇慶 灣區市皆入圍

有餐廳上榜的61個城市中，上海、北京、成都、重慶及廣州的數量最多，其中上海及北京均超過百間。大灣區9+2城市方面，只有江門和肇慶無餐廳上榜，廣州上榜餐廳有69間，深圳以66間次之，香港有36間，當中包括因自由行而為內地旅客熟知的九記牛腩，早前捲入懷疑罵客風波的華嫂冰室等。

廣州方面，像文記河粉、荔林食店、吳財記麵家都是藏在居民區、其貌不揚卻深受街坊歡迎的地道小店。另外，位於深圳書城附近的香港新發燒臘茶餐廳在當地扎根已20年，也是不少北上港人的聚腳地。

另推必吃套餐 優惠價嘗「名物」

除了必吃榜，今次大眾點評還挑選1500間上榜餐廳推出「必吃套餐」，套餐主打菜式均為消費者點評推薦菜，務求將最受消費者歡迎的菜式以優惠套餐價供食客品嘗。

據內地傳媒報道，今年必吃榜入圍名單公布後，入圍（候選上榜）商户的線上訂單比14天前增幅超過20%。

明報記者