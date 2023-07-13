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港聞

港聞二

官：林鄭會回應訴求？ 施：至少欠港人道歉

【明報專訊】民協前主席施德來曾在選舉論壇明言否決預算案、攬炒時任特首林鄭月娥，施自辯稱實際上不會這樣做，這只是談判籌碼和策略，務求令林鄭回應五大訴求。法官陳慶偉問，以林鄭性格，施認為她會否回應五大訴求？施回應：「就算佢無應承都好，我認為佢最少欠香港人一個道歉。」

稱盡力爭取不算欺騙選民

為了不讓林鄭知道其底牌，施德來庭上表明不會公開談及其談判籌碼，法官李運騰問：「豈非欺騙選民？」施稱，無論如何都有意和林鄭商討，他認為選民並非期望否決，而是即使林鄭不回應訴求，選民見到施盡力爭取就不算欺騙。施稱有機會和林鄭指派的高級政務主任表達或否決財案。

施又憶述，2020年6月30日國安法生效當晚，他閱讀條文以檢視民協會章有否犯法，但沒想過初選期間言論違法。翌日，施和黨內律師討論，亦收到戴耀廷的信息稱，基本法賦予立會權力否決財案。施閱讀法例和文章後，同意戴判斷初選沒有犯法。李官指出，顛覆國家政權涉及主觀意圖，各人看法不同，戴不代表其他人，施認同並稱不見戴意圖顛覆國家。

信戴耀廷趙家賢認為初選合法

直至政制及內地事務局長曾國衞接受《文匯報》訪問，指初選或涉違國安法，施表示「我當然無睇到《文匯報》本身」；李官關注為何施形容「當然」，是否不欲了解建制派對國安法的說法；施隨即更正只是平時沒閱讀《文匯報》的習慣，由於媒體轉述曾國衞的訪問，施同晚搜尋原本報道。

施看過戴當日記者會和網上聲明後認同初選合法，而且前民動召集人趙家賢在會上又表示從事選舉10多年，施指民協曾參與民動的初選，他相信趙家賢所指初選是合法公民權利，「因為我認識佢都係個穩陣嘅人」。

（初選案）

相關字詞﹕施德來 民協 港區國安法 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案

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