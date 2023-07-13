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港聞

港聞二

發言要比胡志偉譚得志進取 施德來稱「爆肚」否決財案

【明報專訊】「35+」初選案昨進入第84天審訊。民協前主席施德來自辯稱，他在初選論壇表明否決財政預算案，源於臨場壓力，因為先前發言的參選人較進取，「我即場要諗得如何再進取一啲，而『爆肚』諗出嚟」。施德來亦提及自己在論壇上，說得最多的一句話是「我好鍾意香港」，語畢不禁哽咽。他期望守護「一國兩制」的初衷，不希望香港變成「一國一制」。

指民協民主黨票源近 需更進取

昨為施德來第三日自辯，焦點落在他於2020年6至7月兩場論壇的發言。施表示事前已預備一些政治詞語，例如否決預算案和「攬炒」，因為民協給予人感覺保守，論壇主持甚至以「怯懦」的「怯」字形容民協，他希望展示較進取的形象。但他強調民協主張和平的立場不變，例如民協沒有成員在2019年反修例運動被拘控，有別於其他民主派政黨。

根據第一場論壇的謄本，施德來曾稱和中共無談判餘地，提倡否決預算案和所有政府議案。施在庭上表示無意否決所有議案，但他排在民主黨胡志偉和人民力量譚得志之後發言，所以「爆肚」說會否決；尤其是民協和民主黨的票源接近，「我應該集中喺胡志偉講嘅說話基礎上，諗得進取啲」。

認為主張談判如「政治自殺」

法官李運騰關注，施自言主張談判，卻在論壇表明沒有談判空間，有違從政信念。施解釋，選舉論壇有選舉需要，如果主張磋商會造成「政治自殺」。

至於第二場論壇，施表示政府大規模「DQ」（取消議員資格）會導致國際制裁中共，又稱要「攬炒」前特首林鄭月娥，引起法官陳慶偉評論林太的性格（見另稿）。李官則問，施德來講述制裁，是否知悉《港區國安法》下的勾結外國勢力罪；施強調沒有實際想法和行為呼籲制裁，其言論與戴耀廷的「攬炒十步」主張無關。雖然他採用不少政治語言，但整場論壇上，「我最主要講一句說話……無論開頭、結尾、中間我都有，就係『我好鍾意香港』」，語畢略帶哽咽。

稱講得最多「我好鍾意香港」

警方另於施德來手機搜出facebook節目「區政好書」片段，施介紹學者方志恆撰寫的《香港革新論II》，以西班牙加泰隆尼亞爭取獨立為例，指港人希望民主自治，「點解我哋會慢慢趨向爭取獨立呢？好明顯我哋唔想北京管治」。施承認用字強烈，但他和民協都反對港獨，原意是港人在打壓下萌生獨立想法，冀守護「一國兩制」和「高度自治」。法官陳仲衡質疑，施似乎抗拒中央管治，旨在挑起反感；施回應說，片段攝於國安法生效前，他無意攻擊中央。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕施德來 民協 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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