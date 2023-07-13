修例通過 涉國安無罪上訴機制更早生效 謝偉俊指惹錯覺林定國：刊憲即實施 因毋須訂附例

不點名提黎智英案 謝：時間出問題

立法會昨以不記名方式、舉手通過《2023年刑事訴訟程序（修訂）條例草案》。壹傳媒創辦人黎智英與3間《蘋果日報》相關公司被控國安法下「串謀勾結外國勢力」等罪，暫定9月25日開審。謝偉俊發言時認同有修例需要，但不點名指出，修例正值黎智英案開審在即，時間上「出問題」。

另外，今次修例涉及兩類案件的上訴機制，其中就國安案件會自法例刊憲當日起實施，就高院原訟庭毋須答辯裁決則會另行指定日期起實施，謝偉俊關注此舉給人錯覺涉及國安法的上訴機制便盡早實施；林定國解釋，就國安案件上訴的機制現時運作成熟，毋須另訂附屬法例，而高院原訟庭毋須答辯的上訴機制則須另訂附例，因此較遲實施。

吳秋北廖長江撐有需要修例

新增上訴機制適用於修例通過後作出的裁決，林定國表示，今次修例屬修訂程序而非刑罰，亦不適用於已作出的裁決，認為不違反刑事法律不具追溯力的原則。

工聯會吳秋北指出，社會以往不信任司法界，憂慮「警察拉人，法官放人」，倘控方不能就無罪裁決上訴，將造成漏洞，認為需要修例，就國安案件增加一重把關，釋除公眾的疑慮。

立法會議員廖長江表示，如果法庭在法律上犯錯而判處危害國安人士無罪，既無助釐清法律原則和案件事實，亦對國家安全造成負面影響，支持修例增設上訴機制。