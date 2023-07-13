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AO辭職再新高 去年15首長級增半 辭職率高整體公僕一倍 葉劉：職責支援局長恐損管治

【明報專訊】上年度公務員辭職人數再見回歸後新高。公務員事務局回覆本報查詢稱，2022/23年度共36名政務職系（AO）公務員辭職，按年增逾一成，其中首長級AO辭職人數更急增五成。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為AO離職數字高、流失速度太快，而他們是支援局長及常秘的重要技術官員，憂影響政府管治。

明報記者 鄭啟智

AO共36人辭職 年增一成

據公務局事務局最新數字，2022/23年度共有49名AO離職，佔編制6.5%；當中36人屬辭職，按年增12.5%，佔編制4.8%，比整體公務員辭職率約2.2%高逾倍。2022/23年度共15名首長級AO辭職，按年大增五成，佔首長級AO編制4.3%。

葉劉淑儀表示，除了首長級AO辭職人數增加，多名常秘退休在即，憂慮AO離職潮會影響政府管治。她指AO作為技術官員，對正副局長及常秘的支援角色很重要，特別今屆政府有多名新局長，流失具經驗的首長級AO或造成負面影響。她特別指出，高層AO流失速度太快，中低層AO仍需時累積經驗，形容「夾硬吸上去」不理想。據她了解，今年將招聘更多新入職AO，並可在其他部門抽調資深官員填補AO崗位，如曾有社署及房署官員擔任民政專員。

葉劉：多新局長 需AO經驗支援

AO出身的葉太指近年不少AO轉職馬會、金管局、貿發局、機管局等公共機構，「如果AO加入政府本住做技術官員，不想參與太多政治，便去從事簡單些的技術工作」。

政府公務人員聯會主席李方冲認為，近年AO承受政治壓力增加，轉職私人市場或公共機構「不用問責，又不用被人鬧」更吸引；近年私人市場缺人，AO熟悉政策、人脈廣，更吃香。

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