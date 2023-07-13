日本經驗難減二手煙 質疑禁「火車頭」成效

湯修齊：不應因執法難不推行

根據諮詢網站顯示，無證據表明站立不動的吸煙者釋出的二手煙，少於街上邊行邊吸煙的人，而且禁止邊行邊吸煙，亦不會減低二手煙散播的距離。網站亦引述日本和新加坡在「禁煙街道」設立指定吸煙區的經驗，但亦引述研究指吸煙區是「禁煙街道」二手煙的主要來源，亦未能有效保護其他行人，加上二手煙散播距離甚遠，於人來人往的地方設立吸煙區，亦未能減少市民接觸二手煙。

指禁煙街設吸煙區未必有用

湯：反增二手煙 須慎思

湯修齊倡議，擴大禁煙區至巴士站範圍外10米區域、公共交通工具等候處，以及所有教育、醫療、社會服務設施範圍外10米區域，包括學校、醫院、院舍、青少年中心及社區設施等。

此外，被問到香港應否仿效外國的做法，劃分指定吸煙區，湯修齊認為應該在今次公眾諮詢中討論，不過須謹慎處理，以免煙民於吸煙區聚集，令附近居民及商店蒙受二手煙禍害。