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控煙諮詢倡加稅新生代禁煙 盧寵茂：措施須有力 零售界質疑剝奪權利

【明報專訊】政府早於2018年訂立目標，擬2025年將本港吸煙率減至7.8%，而本港最新2021年吸煙率為9.5%。醫務衛生局昨公布推出控煙策略諮詢，內容包括增加煙草稅至佔零售價75%、禁止向某年份後出生者賣煙等（見表）。醫衛局長盧寵茂昨承認不易達標，要達到2025年減少逾10萬吸煙人口的目標，須採取有力措施。吸煙與健康委員會主席湯修齊稱，對達標審慎樂觀，認為諮詢內容反映政府決心。立法會零售及批發界議員邵家輝反對加煙稅，並質疑政府剝奪成人吸煙選擇權。

醫衛局昨發表控煙策略諮詢文件，就四大策略諮詢公眾，涉及規管供應、禁止宣傳、擴大禁煙區及宣傳教育，諮詢期至今年9月30日。政府提出增加煙草稅至佔零售價75%，盧寵茂昨於記者會稱，目前煙草稅佔零售價約64%，遠低於不少歐美國家，且很多證據顯示加稅對減低吸煙率效果明顯，政府將繼續循此途徑控煙。不過，諮詢問卷僅問及加稅模式，不設「反對」加稅選項。被問到是否反映加煙稅事在必行，盧回應稱，若市民反對加煙稅，可於諮詢文件剔選「不支持」本港降低吸煙率。

盧：7.8%吸煙率不易達標

衛生署長林文健補充，世界衛生組織和世界銀行明確指出，沒有充足證據顯示加煙稅將令煙草走私更為猖獗，並引述數據稱，本港今年2月宣布上調煙稅後，戒煙熱線於一周內接獲498宗查詢，遠高於以往3個月平均每周100宗，反映加稅非常有效。

諮詢文件顯示，本港於2021年仍有7.4%中學生曾經吸煙，政府提出禁止向某年份後出生者賣煙，並擬由現時禁向未成年者賣煙，改為禁向他們「提供」煙草或禁止其「管有」煙草，惟未有建議提升合法買煙年齡。諮詢網站指出，本港25歲或以下吸煙率僅2.6%，單純將合法買煙年齡調升至21歲或以上的成效有限。

上屆政府原擬去年提出「煙草終局」時間表和路線圖，並目標於同年推出諮詢，惟最終諮詢工作延至今年下半年展開。盧寵茂承認時間緊迫，要於2025年達到7.8%吸煙率不容易，長遠「煙草終局」目標是達至「無煙香港」；他又稱，2021年9.5%吸煙率正值口罩令生效，政府估計撤令後有反彈，故將所有有可能推出的政策均放入諮詢範圍；至於有否就措施定立優次，他強調政府抱持開放態度。

吸煙委倡禁2009年後出生者買煙

關注組：禁煙成效沒根據

吸煙與健康委員會主席湯修齊昨與傳媒會晤時回應，距離2025年尚餘一年半，形容要達標具挑戰性，故抱審慎樂觀態度，強調控煙須多管齊下。他稱加煙稅是有效措施，又稱委員會維持建議以2009年出生為界，禁向於該年之後出生者賣煙，由零售商負起相關責任有先例可援引，屬合理做法。

議員邵家輝反對透過加煙稅控煙，憂慮將令私煙市場氾濫，市民反會購入劣質私煙，更影響健康。對於禁向某年後出生者賣煙，他認為問題不在於應否由零售界背負責任，而是成人應有吸煙選擇權，不應剝奪其終生吸煙權利。

長遠煙草政策關注組同樣質疑，禁向某年後出生者賣煙的政策未曾在其他地區證實有效，認為有關措施未經深思熟慮，沒有科學或研究數據支持效用。

相關字詞﹕湯修齊 盧寵茂 醫務衛生局 控煙

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