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港聞二

入境處兩個周六「加時」供領證 停派即日籌

【明報專訊】社會復常後，市民換領特區護照等旅遊證件的需求較新冠疫情前急增，現時每日平均有逾7000宗申請。入境處宣布，將於未來兩個周六（15日和22日）加開8間辦事處下午2時至9時的時段，予市民領取旅行證件，包括特區護照、簽證身分書及回港證。入境處同時表示，有見近日市民通宵達旦排隊申證，更受「排隊黨」滋擾，今天起取消提供即日籌，並增加網上預約配額。

日均7000申請 增預約配額

首席入境事務主任（證件）楊淑兒昨稱，入境處上半年收到逾90萬宗特區護照申請，已較2019年全年72萬宗多，現時日均有逾7000宗申請，4月初日均更高達1萬宗，形容申請數量創新高。楊續稱，踏入暑假高峰，入境處遂加開未來兩個周六的服務時段，市民可直接往領證通知書上的指定辦事處領證，8間辦事處不設限額，市民可順序取得電腦籌號並獲即日發證，她預計兩日可派發1萬本證件。

楊淑兒提醒，領證時要攜帶領證通知書、身分證及舊證以更換證件。領證通知書上列明申請人需於兩個月內領證，並建議提前上網預約，楊表示，通知書上的建議只是確保市民可於30分鐘內領取，而直接前往領證或需等候較長時間，但強調當天一定能取證。

另外，入境處留意到有市民通宵排隊取即日籌以申請證件，甚至遇到「排隊黨」，入境處8間辦事處今天起取消派發即日籌，將網上預約配額增至逾2000個，回港證申請臨時專用櫃枱則會繼續保留。入境處稱，現時回港證和簽證身分書申請只佔所有申請的10％，餘下90％皆是特區護照申請，而特區護照申請中有五成經網上辦理，四成經辦事處自助機辦理，認為取消即日籌對市民影響不大。

入境處提醒，除了網上申請，市民可經郵遞或投遞方式申請辦證，重申若市民有急切需要又或未能網上預約，可聯絡入境處職員，職員會按情況提供協助。

小童憑護照身分證可離境

處方另澄清，坊間誤以為11歲以下小童要申請回港證才可離境，但其實若小童申請特區護照，會同時申請無照片的身分證，小童憑特區護照和身分證便可離境，毋須回港證。

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