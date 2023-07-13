明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

修例不訂牙醫公共服務要求

【明報專訊】醫衛局早前諮詢牙醫業界，建議本地牙科畢業生及非本地培訓牙醫在實習一年後才能正式註冊，另初步構思本地培訓牙醫畢業後須在指定機構服務一定年期。醫衛局昨向立法會交代諮詢結果，指業界關注一刀切要求在指定機構服務一定年期，將影響私營界別人手供應，政府同意私營市場同樣面對人手短缺，故現階段不會訂立公共服務要求，改為探討透過僱傭合約等行政方式，靈活安排。

私營憂一刀切減人手

醫衛局：行政方式靈活推

醫衛局今年初就修訂《牙醫註冊條例》的立法建議諮詢，該局昨稱，為牙醫訂立公共服務要求屬「初步構思」，並非修例建議一部分，而持份者原則上同意上述建議，惟關注一刀切實施將影響私營人手供應。局方補充，現階段宜以行政方式靈活推行計劃，例如探討透過僱傭合約， 要求獲衛生署培訓支援的牙醫在取得專科資格後，須在公營界別服務一定年期，並邀請醫管局考慮採用類似安排。

至於有關在本地牙科畢業生、非本地培訓牙醫正式註冊前增設實習期，醫衛局稱絕大部分持份者原則上認同構思，包括港大牙醫學院支持落實建議、牙管會認同有迫切需要展開實習安排等。局方補充，衛生署初步構思本地牙科畢業生或非本地培訓牙醫，將在政府牙科街症等一般牙科服務、學童牙科保健服務等崗位輪流工作，接受註冊牙醫指導和評估，署方亦會考慮與醫管局或其他指明機構合作提供實習崗位；實習期為一年，如表現未如理想，牙管會可延長實習期。

另外，公營界別牙醫流失率持續，醫衛局在文件透露，截至今年7月1日衛生署牙科醫生職系有370個職位，當中87個空缺，空缺率23.5%。

相關字詞﹕醫務衛生局 公共服務要求 強制服務年期 牙醫 牙醫註冊條例

上 / 下一篇新聞

涉輪姦醉女牀邊自瀆 7懲教員被捕 事主昏倒友人派對 署方：已停職絕不姑息
涉輪姦醉女牀邊自瀆 7懲教員被捕 事主昏倒友人派對 署方：已停職絕不姑息
檢受管制河馬牙3300活龜 海關查虐畜否
檢受管制河馬牙3300活龜 海關查虐畜否
料河馬牙製飾物標本 兩棲爬蟲會籲勿用
料河馬牙製飾物標本 兩棲爬蟲會籲勿用
警脫酒吧襲擊罪 官：難證誰先動手
警脫酒吧襲擊罪 官：難證誰先動手
認騙遮仔會貸款 前警長求情稱已還清
認騙遮仔會貸款 前警長求情稱已還清
加國准工作一年申永居 學歷不再限 移民顧問：查詢增兩倍 葉劉：「濫」放寬搶人才
加國准工作一年申永居 學歷不再限 移民顧問：查詢增兩倍 葉劉：「濫」放寬搶人才
美續停港特殊待遇 駐港公署：制裁再多也是廢紙
美續停港特殊待遇 駐港公署：制裁再多也是廢紙
3吸才計劃去年被拒者同減
3吸才計劃去年被拒者同減
入境處兩個周六「加時」供領證 停派即日籌
入境處兩個周六「加時」供領證 停派即日籌
拋垃圾店舖阻街罰款10‧22起倍增
拋垃圾店舖阻街罰款10‧22起倍增
控煙諮詢倡加稅新生代禁煙 盧寵茂：措施須有力 零售界質疑剝奪權利
控煙諮詢倡加稅新生代禁煙 盧寵茂：措施須有力 零售界質疑剝奪權利
日本經驗難減二手煙 質疑禁「火車頭」成效
日本經驗難減二手煙 質疑禁「火車頭」成效
AO辭職再新高 去年15首長級增半 辭職率高整體公僕一倍 葉劉：職責支援局長恐損管治
AO辭職再新高 去年15首長級增半 辭職率高整體公僕一倍 葉劉：職責支援局長恐損管治
修例通過 涉國安無罪上訴機制更早生效 謝偉俊指惹錯覺林定國：刊憲即實施 因毋須訂附例
修例通過 涉國安無罪上訴機制更早生效 謝偉俊指惹錯覺林定國：刊憲即實施 因毋須訂附例
發言要比胡志偉譚得志進取 施德來稱「爆肚」否決財案
發言要比胡志偉譚得志進取 施德來稱「爆肚」否決財案
官：林鄭會回應訴求？ 施：至少欠港人道歉
官：林鄭會回應訴求？ 施：至少欠港人道歉
綠置居剩107伙 全絕版細戶將再推
綠置居剩107伙 全絕版細戶將再推
橫越4行車線 五旬漢遭的士撞飛重傷
橫越4行車線 五旬漢遭的士撞飛重傷
按證公司入稟追左麟右李母企逾550萬
按證公司入稟追左麟右李母企逾550萬
「我情緒病打死你都無罪」 消防員否認恐嚇上司
「我情緒病打死你都無罪」 消防員否認恐嚇上司
涉假安心進入境大樓 審計主任「侵入公共機關」罪脫
涉假安心進入境大樓 審計主任「侵入公共機關」罪脫
衝立會案前城大記者：清場後返會議廳 警沒阻
衝立會案前城大記者：清場後返會議廳 警沒阻
勞處研微調中暑指引 岑智明倡改觸發門檻
勞處研微調中暑指引 岑智明倡改觸發門檻
手術新系統 機械臂分拆 增效減後遺
手術新系統 機械臂分拆 增效減後遺
慢病共治 林正財：政府料私醫收費差距大
慢病共治 林正財：政府料私醫收費差距大
大灣區GBA專題：港車北上投保 宜考慮加強保障額
大灣區GBA專題：港車北上投保 宜考慮加強保障額
大灣區GBA專題：什麼是「等效先認」？
大灣區GBA專題：什麼是「等效先認」？
大灣區GBA專題：業界冀跨境理財通 可投資股票
大灣區GBA專題：業界冀跨境理財通 可投資股票
江碧蕙涉造帳案 前經理人稱無收佣 為助江簽抽佣協議
江碧蕙涉造帳案 前經理人稱無收佣 為助江簽抽佣協議
【Emily】街馬12．17復辦 名額2萬 全馬首經灣仔繞道 10公里經將藍隧道
【Emily】街馬12．17復辦 名額2萬 全馬首經灣仔繞道 10公里經將藍隧道
【Emily】擴課後託管 關愛長者等 地區治理委會首開會 定5議題方針
【Emily】擴課後託管 關愛長者等 地區治理委會首開會 定5議題方針
【Emily】主持會議再「閉目」 馬逢國：瞓得差
【Emily】主持會議再「閉目」 馬逢國：瞓得差
【Emily】話未被要求助查 容海恩：各案唔同冇不公
【Emily】話未被要求助查 容海恩：各案唔同冇不公
【Emily】林健鋒劉業強獲勳 請食燒豬謝支持
【Emily】林健鋒劉業強獲勳 請食燒豬謝支持