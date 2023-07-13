修例不訂牙醫公共服務要求

私營憂一刀切減人手

醫衛局：行政方式靈活推

醫衛局今年初就修訂《牙醫註冊條例》的立法建議諮詢，該局昨稱，為牙醫訂立公共服務要求屬「初步構思」，並非修例建議一部分，而持份者原則上同意上述建議，惟關注一刀切實施將影響私營人手供應。局方補充，現階段宜以行政方式靈活推行計劃，例如探討透過僱傭合約， 要求獲衛生署培訓支援的牙醫在取得專科資格後，須在公營界別服務一定年期，並邀請醫管局考慮採用類似安排。

至於有關在本地牙科畢業生、非本地培訓牙醫正式註冊前增設實習期，醫衛局稱絕大部分持份者原則上認同構思，包括港大牙醫學院支持落實建議、牙管會認同有迫切需要展開實習安排等。局方補充，衛生署初步構思本地牙科畢業生或非本地培訓牙醫，將在政府牙科街症等一般牙科服務、學童牙科保健服務等崗位輪流工作，接受註冊牙醫指導和評估，署方亦會考慮與醫管局或其他指明機構合作提供實習崗位；實習期為一年，如表現未如理想，牙管會可延長實習期。

另外，公營界別牙醫流失率持續，醫衛局在文件透露，截至今年7月1日衛生署牙科醫生職系有370個職位，當中87個空缺，空缺率23.5%。