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港聞

港聞二

美續停港特殊待遇 駐港公署：制裁再多也是廢紙

【明報專訊】美國總統拜登發布行政命令，延長前總統特朗普2020年7月14日下達的行政命令，維持中止或取消對香港的特殊待遇。拜登批評中國政府近日採取措施破壞香港自治，進而對美國國家安全、外交、經濟造成極大且不尋常的威脅，因此有必要維持相關措施。外交部駐港特派員公署回應稱強烈不滿和堅決反對，指美國做法無理，亦干涉中國內政和香港事務，形容「制裁再多也是廢紙一張」。

拜登：京近日措施損港自治

《港區國安法》2020年6月30日實施，美國隨即在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態；拜登先後在2021年7月和2022年7月宣布將國家緊急狀態延長一年。

公署：以港遏華不果技窮

外交部駐港特派員公署昨日批評美方「故技重演、老調重彈」，又指美國「泛化」國家安全概念，將香港與「國家緊急狀態」掛鈎，「妄稱所謂香港局勢對美國家安全構成威脅」，並以國內法律為依據繼續對港無理單邊制裁。公署質疑，美方「亂港大計」泡湯之後氣急敗壞，「以港遏華」圖謀挫敗後黔驢技窮，敦促美方立即停止自取其辱的政治鬧劇，放棄「以港遏華」。

英大臣：不容在英者被恐嚇

華斥顛倒黑白干涉內政

另外，警方國安處前日早上帶走前香港眾志創黨主席兼立法會前議員羅冠聰的父母及兄長到警署錄口供，調查他們是否向羅提供經濟援助等。英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）同日在社交平台表示，香港警方試圖通過以家人為目標散播恐懼、逼人噤聲的行為屬不可接受，英國不會容忍中國嘗試恐嚇在英人士。

中國駐英大使館發言人前日指相關言論「顛倒黑白、倒打一耙」，重申中方堅決反對粗暴干涉中國內政和香港法治，又說香港是法治社會，警方依法辦案，無可指摘，強調香港事務純屬中國內政，敦促英方停止干預香港法治、中國內政的惡劣行徑。

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