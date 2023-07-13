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加國准工作一年申永居 學歷不再限 移民顧問：查詢增兩倍 葉劉：「濫」放寬搶人才

【明報專訊】加拿大當地時間周二（11日）宣布放寬港人移民的「救生艇計劃」，取消「Stream B」申請者的學歷要求，換言之只要在當地工作滿一年，將合資格申請永久居留，8月15日生效。有移民顧問稱昨日查詢量較平日多兩倍，舊要求下申請者須5年內畢業，或令部分人未必夠時間申請永久居留，新安排有利他們部署移民安排。行會召集人葉劉淑儀形容加方放寬申請門檻「濫」，或藉此補充藍領工人等勞動力。

「Stream B」移民途徑原要求申請者須5年內於加拿大認可專上院校畢業，加拿大移民部周二宣布取消該項要求，下月15日起生效，新政策亦不再要求申請者提交學歷證明。加方相信，新措施方便在加港人申請成永久居民，亦有助加拿大吸引具當地工作經驗的人居留，並讓香港人為加拿大勞動市場貢獻技能及經驗。

加：填補人力空缺屬雙贏

加拿大今年2月已放寬開放式工作簽證（OWP）的申請資格，由「5年內畢業」延長至10年。加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）表示，撤銷學歷要求屬雙贏，既讓加拿大歡迎更多香港人，亦有助讓具工作經驗的港人填補加拿大人力空缺，強調加拿大會持續支持港人，並持續加拿大與香港兩地有意義地交流。

聯邦國會議員蔣振宇（Paul Chiang）稱，新方案代表加拿大不止按學歷認證人才，具技能和經驗的港人不再受學歷阻礙。加方暫未有意放寬良民證，蔣稱申請者如因《港區國安法》或和平示威被捕，或可被豁免出示。

加拿大2021年推出港人「救生艇」移民計劃，限期暫定至2026年8月31日。截至今年4月30日，有3122名港人經該計劃成功申請永久居留，當中2358人經Stream A申請，即身在當地的畢業生；764人經Stream B申請。

環凱移民顧問有限公司移民項目（營運）總監詹少玲向本報表示，今次放寬幅度大，昨晨已接獲近30個電話查詢，大多是學歷不高或年紀較大人士，WhatsApp及facebook亦收到大量查詢，較平日多兩倍，「每逢有新政策都會收得多」。她表示，移民客人包括單身及家庭，最主要移民原因是香港政治環境，以及為子女提供更佳學習環境。

詹又稱港人在當地求職「一定有機會」，部分求職困難的原因是「有要求」，因缺乏當地工作經驗，須有心理準備找不到在港同一水平的工作，甚至是轉行。

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，加拿大進一步放寬申請門檻「直頭係濫」，旨在搶人才。由於放寬後不再有學歷限制，葉太估計有可能吸引部分較低學歷的港人移居當地，稱美加近年藍領工人短缺，可能打算藉此吸引勞動力。

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