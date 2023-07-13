【Emily】擴課後託管 關愛長者等 地區治理委會首開會 定5議題方針

至於有冇討論到年底嘅區議會選舉，陳國基就話今次無觸及，但重申政府已做緊有關籌備工作，希望年底可正式選舉。

睇真啲，陳國基提出嘅5個議題中嘅措施，唔少已經有所公布，例如全城滅鼠、新學年推行「在校課後託管服務試行計劃」等，被問到領導委員會係咪會做「拍板」嘅角色，或者部門要預先「上報」，陳國基以打擊罪案為例，指全港各區會因應區內罪案類別「度身訂做」一套方法，但強調唔會干涉警方撲滅罪案嘅措施；佢舉例，若有市民反映認為警員巡邏唔係太多，領導委員會會向警方反映意見。

至於委員會同其他委員會嘅角色會唔會有重疊，例如扶貧委員會已經討論過託管措施，陳國基認為有唔同之處，舉例扶貧委員會係聚焦「扶貧」角度，領導委員會係全面去睇，集中喺整個地區、各個社區管理等方面，所以目標唔一樣。