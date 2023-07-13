【Emily】街馬12．17復辦 名額2萬 全馬首經灣仔繞道 10公里經將藍隧道

睽違兩年 下周四可報名

今屆慈善跑下周四（20日）起接受公眾報名，先到先得，報名費由150元至520元不等。全馬及半馬賽事皆以東區走廊（近東岸公園）起步，經東區海底隧道「過海」，終點為土瓜灣新山道；而全馬參賽者「過海」前須先經中環灣仔繞道跑至中環，再折返筲箕灣。全馬限時6小時、名額6000個；半馬則分為限2.5小時嘅精英賽及限3小時嘅挑戰賽，各設1500個及2500個名額。

至於10公里賽事將採用全新路線，首次於將軍澳將藍公路（近日出康城）起步，經跨灣大橋、將藍隧道，以觀塘海濱為終點。

設學生10公里賽 盼成亞洲之最

除咗精英賽及挑戰賽外，亦有專為12至25歲嘅全日制學生而設立「街馬—亞洲青年十公里」賽事，名額1500個，期望成為亞洲最大型青少年10公里賽事。

今次活動獲旅發局支持，大會預留1500個名額供外地跑手參加。比賽當日港鐵將加開早班車，接載全馬及半馬跑手，並增加往10公里起點日出康城嘅班次，疏導人流。