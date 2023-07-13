慢病共治 林正財：政府料私醫收費差距大

根據政府暫擬，市民透過該計劃確診糖尿病或高血壓，又或經篩查屬血糖偏高者，轉介私醫首次診症須付120元，政府資助192元，其後每次診症建議價為150元，政府另資助162元。林正財向本報稱，150元為醫衛局策略採購統籌處計算私醫平均收費所擬定，僅供病人參考，醫生可自由定價，又稱現時不同地區家庭醫生收費不同，「屋邨和中環也差很遠」，政府預期參與計劃的私醫亦如是。

稱實施後審視數據調整用藥

用藥方面，林正財稱現時政府資助藥物僅屬第一版本，日後政府專家參考數據後或會引入其他新藥，強調計劃屬流動，「不是今日說了，以後就不會變」，資助額日後亦將調節。他補充，現時政府以醫管局病人數據分析，大多屬年長病人，計劃目標則是中年，政府將於推出計劃後審視新數據調整用藥。

計劃將設轉介機制，林正財解釋，機制將有兩條隊，一條隊是單次轉介，若病人在私醫控制血糖或血壓有困難，或用藥後有副作用或後遺症等，將獲轉介往醫管局專科覆診一次，以制訂護理計劃供私醫跟進；另一條隊為長遠轉介，萬一病人病情惡化如糖尿上眼、腎衰竭等，便需轉介醫管局專科長期跟進。

收費超150元須先通知政府

林哲玄指礙開藥治急病

立法會醫衛界議員林哲玄歡迎計劃方針，惟認為細節考慮不周。他稱私醫若收費高於150元須先通知政府，然而計劃容許病人就偶發疾病求診，若醫生處方效用較佳的咳藥、消炎藥、胃藥或尿酸等，藥費動輒過百元，「如果病人來到個胃很不舒服，我開不開其他藥好？是不是要先和政府報價？政府知不知世界如何運作？」他亦質疑政府未交代計劃檢討機制，例如何時檢討資助模式、共付額、藥物名冊。