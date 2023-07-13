手術新系統 機械臂分拆 增效減後遺

治10人前列腺癌 無一嚴重併發

中大團隊2005年已在威院引入機械人手術系統，自此不同醫院亦開始採用該款系統做不同手術，例如腎臟切除手術，不過一體式機械人系統靈活性有局限，無法輕易在手術室之間轉移。

中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝指出，新的組合式機械人系統把設於同一組機件的4個機械臂，分拆成獨立及可移動裝置，方便運輸，亦加設一個具三維手術視野的開放式控制台系統，同步分享影像給手術室內人員觀看，主刀醫生可更清楚了解手術室情况。

根治性前列腺切除手術是針對原發性前列腺癌的一種根治性療法，患者需全身麻醉，醫生會將患者整個前列腺及精囊切除，然後將膀胱及尿道重新縫合。接受新系統治療的患者留置尿管時間平均只需7天，對比單孔及多孔機械人手術臨牀數據，分別平均減一日及兩日；手術需182分鐘，分別平均減少24及33分鐘。

中大醫學院內科系泌尿外科組名譽臨牀副教授余知行稱，多一部機械人手術系統不等於能將輪候時間減半，但以往一體式系統只能在一間手術室應用，新系統則可在正做手術的不同手術室間調動。

獲安排以新系統完成根治性前列腺切除手術的71歲林先生說，術前曾擔憂術後需長期使用尿片，但他術後約一周便拆除尿喉，及後一兩天雖仍有滲尿，但情况漸好轉，目前滲尿只一兩滴，對日常生活不大影響，亦減輕心理壓力。