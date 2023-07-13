認騙遮仔會貸款 前警長求情稱已還清

8．1判刑 官：考慮所有選項

被告羅志民案發時為警長（50歲），目前報稱保安員。辯方求情稱，被告已歸還所有款項，冀法庭從輕發落，並同期執行4項控罪的刑期。

被告承認的案情指出，他在1991年加入警隊，翌年加入俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社，該社為其社員提供儲蓄及財務服務。被告於案發的2017年8月至2020年10月期間，以虛假陳述誘使儲蓄互助社向他批出4筆貸款共逾76萬元。

廉署調查發現，被告於第一至第三份貸款申請書內，向儲蓄互助社訛稱他沒有向銀行或財務機構貸款，其實他仍欠兩間銀行及一間財務機構未償還貸款逾57萬至70萬元。而在被告申請第四筆貸款時，在貸款申請書內訛稱每月須向銀行或財務機構償還貸款4800元，實際上他須每月還款逾3.6萬元。被告去年7月被捕，警誡下承認申請上述4筆貸款並在申請書上作出虛假陳述。

【案件編號：WKCC 1115/23】