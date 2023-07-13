警脫酒吧襲擊罪 官：難證誰先動手

【明報專訊】男警涉於去年8月休班期間，在旺角一酒吧內襲擊一名女子，他否認一項普通襲擊罪，案件經審訊後昨日在九龍城裁判法院裁決。裁判官指出，女事主和酒吧職員對誰先動手襲擊的版本有異，法庭未能肯定事發經過和被告具襲擊意圖，不能排除二人的肢體觸碰純粹意外，裁定被告罪名不成立。
被告馮漢邦（案發時48歲），報稱公務員；他在案發後遭停職。他被控於2022年8月6日在旺角「旺角新城」23樓「Lab Bar」襲擊魏可盈。
稱距離近被告醉 或屬意外
裁判官余俊翔裁決指出，兩名控方證人即事主和酒吧職員對案情的描述有異，前者指被告突然罵她，繼而動手掌摑她，但後者的描述是事主先出手，被告受襲下還手，法庭未能肯定事發經過。裁判官續稱，若被告的確欲從沙發站起來掌摑事主，二人相隔的通道窄，加上被告醉酒情况，肢體觸碰有可能是意外，故裁被告罪脫。
據事主魏可盈供辭，她當晚在酒吧認識被告，如廁後回座，發現有一名倒地女子臉帶傷痕，魏遂扶起該女子。該女子指罵事主後方的人，而被告正在其背後，待女子離開後，事主留意被告眼角有傷，遂問對方需否消毒，但反遭被告指罵，及後被告衝向她，連環掌摑她兩邊臉頰。
男酒吧職員則稱，見被告當晚被上述女子襲擊致眼鏡飛脫，眼部腫起，女子離開後被告坐在沙發休息，事主走向被告與他傾談約半小時；其後事主突然大力撥向被告，被告攤開手打事主臉頰。