檢受管制河馬牙3300活龜 海關查虐畜否

3男被捕 3人乘艇逃去

海關根據早前調查顯示，南區有不法分子以快艇走私，關員昨日在鴨脷洲展開反走私行動，至凌晨3時許，發現一輛客貨車駛至風之塔公園附近，同時一艘沒有亮起航行燈的快艇停靠岸邊，車上4人迅即將車上貨物以人鏈傳遞方式拋向快艇，關員上前截查，即場拘捕3名男子，另一男子跳上快艇與船上兩男子逃去。港口及海域科高級督察梁銘恩稱，高速截擊艇隨即於香港仔避風塘一帶嘗試截擊，但快艇高速向南駛向鹿洲方向後不知所終，相信已越過南邊水界離開香港水域。

關員在客貨車及岸邊檢獲約3300隻活龜、60支河馬牙及500盒狗用止痛藥。即場被捕的客貨車司機及搬運工人年齡介乎33至44歲，分別報稱職業為司機、手機維修員及無業，3人涉嫌違反《進出口條例》及《保護瀕危動植物物種》條例。

運送粗暴 一個細袋放40隻龜

海關有組織罪案調查科調查主任康恩表示，檢獲的活龜被存放在透明膠盒、網袋及層架，並傳出臭味，當中一個50乘40乘10厘米大小的網袋放了多達40隻活龜，運送時其活動空間近乎零，過程中更會被凌空拋到快艇，相信牠們受到一定程度傷害。檢獲的河馬牙及活龜，其來源及走私目的有待追查，海關亦會調查是否涉及殘酷對待動物。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。漁護署昨晚表示，該批龜為淡水龜，由該署獸醫檢查。

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》河馬為附錄II保護動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪最高可被罰款1000萬元及監禁10年。網上資料顯示，河馬牙經打磨及雕刻後外表酷似象牙，可用於仿製象牙飾物、擺設等。