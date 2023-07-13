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涉輪姦醉女牀邊自瀆 7懲教員被捕 事主昏倒友人派對 署方：已停職絕不姑息

【明報專訊】7名懲教人員涉嫌牽涉一宗集體強姦案被捕，據了解7人年齡介乎23至38歲，其中3人涉嫌輪姦一名醉酒女子，其餘4人在旁自慰。懲教署昨日回覆本報查詢時表示，7名涉案懲教人員已被勒令停職，包括1名懲教主任、1名一級懲教助理，以及5名二級懲教助理。署方表明，十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求，強調任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。

警方昨晚證實，周日（9日）接到一名31歲本地女子報案，稱當日凌晨在尖沙嘴一單位被強姦。警方調查後於本周二（11日）起一連兩日以涉嫌強姦拘捕7名本地男子，各人年齡介乎23至38歲；案件交由油尖警區重案組第二隊跟進，被捕者正被扣查。

3名二級懲教助理涉輪姦

事主翌早醒來全裸

據悉，女事主去年在蘭桂坊結識一名31歲懲教人員及另一名34歲女子並成為朋友，上周六（8日）3人前往尖沙嘴美麗都大廈出席一個派對，上址為一個面積約500呎、有兩間睡房的短期出租單位，派對由該名31歲懲教人員及涉案7名懲教人員舉辦，眾人其後一同玩卡牌及喝酒。直至周日凌晨約零時，事主的女友人及該名31歲懲教人員離開，餘下涉案7名懲教人員留在上址與女事主繼續喝酒，未幾女事主稱頭暈並失去意識。

事主逐漸恢復意識時，發現全身赤裸，惟涉案7名懲教人員已離開單位，女事主於事發早上約8時半清醒後離開單位並報案，警方調查後拘捕該7人。據了解，其中3名分別23歲姓黃、27歲姓鍾及31歲姓麥的二級懲教助理，涉輪姦事主，先後在未經事主同意下與其強行性交；另外數名被捕人員，包括28歲林姓懲教主任、38歲譚姓一級懲教助理、28歲袁姓二級懲教助理，以及30歲許姓二級懲教助理，則涉在牀邊自慰。

資深懲教：署方已作提醒

有資深懲教人員透露，署方就事件再次提醒人員，作為紀律部隊成員及執法人員，不論執勤或休班時均要奉公守法，警惕各方面行為。他稱，需待法律程序完成後，署方才能作其他紀律處分及跟進行動，現時只能按機制將涉事人員停職。他認為目前未能確定事件真偽，惟一旦屬實，執法部門絕不能姑息。他不諱言事件難免影響公眾對懲教人員的觀感和形象，但認為案件屬個別例子，涉事者的行為不能與其他緊守崗位人員相提並論。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕懲教署

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