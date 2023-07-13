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港聞

港聞二

江碧蕙涉造帳案 前經理人稱無收佣 為助江簽抽佣協議

【明報專訊】香港首位華人女騎師江碧蕙擔任一間私營保健中心營運總監時，涉訛稱其經理人轉介客戶予該公司，獲發佣金約3800元，江否認3項偽造帳目罪；案件昨日在東區裁判法院續審。友人兼前經理人供稱，因為協助江，同意以她的名義簽署了一份協議書，聲稱從涉案中心抽一成佣金；惟辯方指出經理人的口供或會令自己陷入串謀等罪，控方決定將案件押後至8月1日再訊。

控方昨傳召被告江碧蕙的前經理人蘇嘉玲作供。蘇稱與江於2007年相識，並由2019年9月至2020年擔任其經理人，負責接洽馬術及烹飪相關工作，三成薪酬會由經理人公司收取。2019年7月涉案加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱加心康）成立後，江曾邀請蘇參與其公司的心血管檢測，蘇形容檢測服務「好好」，後來又介紹了一些朋友和旅遊節目主持胡慧冲到該中心接受檢測。

指江稱董事「唔肯畀佣」予一中介

蘇嘉玲憶述第一次檢查後，江曾提出蘇可透過介紹客戶收取加心康一成佣金，蘇婉拒，並向江建議「既然你收一成佣，不如你平啲畀我啲friend啦」，其後蘇的朋友去做檢測都有一成折扣，當時蘇沒收取過任何佣金。惟於2020年5月，江向蘇提起加心康董事林建明「唔肯畀佣金」予一中介，江因此希望將客戶改為由蘇轉介，好讓林批出佣金，同時江又經常抱怨林，說林曾欠她錢，蘇覺得林是「呃佢（江碧蕙）」，蘇遂同意以其名義收取。

辯方指前經理人口供或自招串謀罪

此時辯方要求蘇離場，向裁判官指出，蘇的口供或會令蘇自己陷入串謀等罪，希望法庭適時警告證人。在辯方盤問下，蘇承認自己於2020年5月8日簽署一份協議書，協議書由江傳給她，事前亦有告知她有關內容，所以「見到10%佣金同埋加心康的logo，就簽了文件」。

【案件編號：ESCC2511/22】

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