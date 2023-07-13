衝立會案前城大記者：清場後返會議廳 警沒阻

被撕毁小冊子留指紋 稱因拍攝

6名受審被告分別為黃家豪（案發時20歲，下同）、何俊諺（21歲）、馬啟聰（30歲）、王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。

現年24歲的黃家豪（圖）繼續作供，稱2019年7月1日晚上約9時正，示威者從立法會議員入口（二）闖進立法會大樓，黃隨行進內拍攝。辯方庭上播放多段閉路電視片段，佐證黃的行蹤。黃表示，他於1樓拍攝期間，聽到有人連續喊「去會議廳」，他趕到會議廳門前見近百名示威者聚集，以及前方傳來「撞木」聲。其後示威者闖進會議廳，黃與其他記者進內拍攝。

黃續稱，翌日凌晨警方清場後，他受城大編委指示，重返會議廳拍攝損壞情况。他與其他記者在進入立法會、會議廳拍攝期間，均沒受到駐防警員截查或禁止進入。事後警方以串謀刑毁罪拘捕他，黃於警誡之下解釋當日在會議廳內僅拍攝。

黃接受控方盤問時自言是沒經驗記者，採訪期間會「睇老行家點做」，如果當時他見沒有記者進入大樓，便會知進入大樓是不恰當做法。

控方未指出被告暴動罪案情

控方表示，黃曾目睹有示威者徒手撕毁基本法小冊子，質疑他於翻動該些小冊子前，會否想到警方需檢查小冊子被毁一事，以及他留下指紋會影響警方查案。黃對此表示不知道。

黃否認當日自知未獲授權而進入立法會大樓。法官於控方盤問尾聲注意到控方沒有指出黃所涉暴動罪案情，控方回覆因「考慮案情」，黃的代表律師確認控方不就黃的暴動罪指出控方案情。審訊今續。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）