涉假安心進入境大樓 審計主任「侵入公共機關」罪脫

官：職員未查被告手機有否安心

裁判官屈麗雯裁決稱，案發時被告向職員展示的「安心出行」程式畫面中，能自行輸入地址，職員遂起疑，但職員並未檢查被告手機內是否裝有官方的「安心出行」程式。

署方准25樓才出示 於地下不算「入侵」

裁判官又稱，有文件支持審計署2021年2月發出電郵，允許職員及市民乘電梯往25樓，並於進入辦公室前才展示有關程式。該大樓地下張貼的「安心出行」二維碼亦不包括審計署辦公室，不足以構成被告「入侵」該大樓的行為，本案疑點利益歸於被告，裁定罪名不成立。

被告莫冠恒（45歲，審計署衡工量值審計科審查主任），早前被控於2021年11月1日在灣仔入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

除莫冠恒外，當日另有4人被控。女文員伍敏怡早前認罪，判80小時社服令；時任入境處職員陳國飛和黃梓軒、時任政府外判職員文劍偉不認罪，陳獲判無罪，黃及文罪成，各判140和160小時社會服務令。

【案件編號：ESCC593/22】