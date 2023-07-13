「我情緒病打死你都無罪」 消防員否認恐嚇上司

8．1裁決 上司見沒戴口罩掀爭執

控方傳召被告上司、時任機場消防區長王銘恒作供。王供稱，當時消防局有指引，要求消防員工作時要戴口罩。2022年8月23日案發早上，王在機場南消防局看到被告陳定邦（現43歲）無戴口罩，於是在當值室叫被告戴回口罩。王指出，被告之後情緒激動「講好多粗口」，表示自己「有情緒病」及「唔舒服要睇醫生」等。

同事隔開二人後，王銘恒到當值室外洗手間。王表示，走出洗手間後被告便「由當值室衝咗出嚟」，爭吵中說出「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。王憶述，被告當時「個樣好惡死，想揮拳攻擊我」，令他很驚。

被告自辯稱，事發當日早上血氧含量低，只有95、96，故在當值室除下口罩休息。上司王銘恒問他「做乜唔戴口罩」後，他有解釋並出示血氧儀照片，惟王「好似聽唔到咁」，故與王爭論。

辯稱無意識 「腦彈咩出嚟就鬧」

陳續稱，在王離開當值室後，聽到一把疑似王的聲音說「成日詐病」，故「火都嚟埋，即刻出去鬧佢」。針對「我有情緒病，一拳打死你都無罪」一句，陳在盤問下稱當下無意識，「個腦彈咗啲咩出嚟就鬧，祖宗十八代都鬧」，強調那句沒威嚇意圖。

控方結案陳辭稱，被告事發時大聲兇惡，亦有「手指指」。雖然被告當日血氧量低，但無故向上司提及他有情緒病是「有意圖令證人受驚」。辯方結案陳辭表示，被告一時情緒激動下衝口而出，屬鹵莽之言，沒恐嚇及讓人受驚的意圖。

【案件編號：WKCC4849/22】