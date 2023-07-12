指社區主任扮被迫性交 事主：身體很誠實

控方：訛稱遭威脅 要求事主性交

報稱社區主任的被告黃煒龍（案發時19歲），否認一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項以威脅手段促致他人作非法的性行為及一項猥褻侵犯罪。控罪日期分別為2021年9月22日及11月7日，涉及女子X和Y兩名事主。

26歲事主Y昨供稱，她透過交友程式Heymandi認識一名「William Wong」，當時認為對方傳來的照片「幾靚仔」。Y於2021年11月6日應約到尖沙嘴一酒店陪對方慶祝生日，當時預計會與對方性交。當日被告到達房間並自稱是「William」的朋友，翌日凌晨，Y收到「William」發出她的自拍照、被告與前女友的性愛片段，要求Y與被告性交，否則會公開她的個人資料，以及被告的片段。

另一事主拒絕 離開後收恐嚇

Y稱感到害怕，建議被告報警，但被告稱「William」認識警隊高層，「報警都無用」，Y終配合與被告性交。至翌日早上「William」再以相同手法要求性交，Y「覺得無辦法」並再就範，其間被告表現得「想與唔想之間」，曾揑其胸部及稱讚她的身材好；事後「William」再要求兩人性交，Y沒理會並離開。

控方開案陳辭指被告以相同手法在前年9月22日，在旺角一酒店要求與26歲事主X性交，X拒絕並離開，其間繼續收到「我搵人喺大埔等你啦」、「保護你返屋企」等恐嚇信息。審訊今續。

【案件編號：DCCC 628/22】