專家認同准聾啞事主出院 難斷處理方式致病情惡化

評估結果前後不一 「難以置信」

事主鍾志強於2020年4月21日入住葵涌醫院，5月6日出院，翌日在葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。專家證人、精神科醫生曾淑鈞前日表示，若護士評估事主自殺風險時考慮其喪妻和經濟困難，其自殺風險屬高度；她昨日補充，分數偏差會影響治療，並指評估表有「前後不通」的情况，即事主入院前後相隔約3小時所作的兩次評估，對其自殺傾向的描述不一，形容「有少少難以置信」。

根據早前證供，主診醫生鄭美琪處方抗抑鬱藥、安眠藥及抗組織胺藥予事主，有向他解釋副作用。曾淑鈞認同醫生的處方和治療方式，亦同意讓事主出院的決定，因根據事主病徵，他其中一個壓力來源是工作，事主曾表達對長期住院的憂慮，讓他「早啲出去保住份工係重要嘅」；她又建議院方通融病人早點取回手提電話，以便他們聯絡僱主。

就院方沒有4月27日至5月6日期間護士觀察事主所作的牌板，曾淑鈞解釋，護士一般會於醫生巡房前一日填寫牌板，但由於當時橫跨數天假期，故無相關紀錄，「制度係咁做，制度足唔足夠，當然多啲會好啲啦」。

醫管局一方問到，院方在事件上的處理方式是否有遺漏，導致事主病情惡化而墮樓，她表示難斷定，但指輕生未必是事主的簡單決定，可以是受很多因素影響。

【案件編號：CCDI 373/20】

（死因研訊）