明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

專家認同准聾啞事主出院 難斷處理方式致病情惡化

【明報專訊】患抑鬱症的58歲聾啞男子2020年4月入住葵涌醫院約兩星期，出院翌日墮樓身亡，死因研訊昨續審。專家證人昨供稱，認同主診醫生批准事主出院的決定，認為長期住院「無論如何」都不是解決問題的方法。對於院方在事件上的處理方式會否直接導致事主病情惡化而墮樓，專家稱難以斷定，但認為未必是事主的簡單決定，可以是受到突然的情緒等影響。案件押後至周五（14日）結案陳辭。

評估結果前後不一 「難以置信」

事主鍾志強於2020年4月21日入住葵涌醫院，5月6日出院，翌日在葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。專家證人、精神科醫生曾淑鈞前日表示，若護士評估事主自殺風險時考慮其喪妻和經濟困難，其自殺風險屬高度；她昨日補充，分數偏差會影響治療，並指評估表有「前後不通」的情况，即事主入院前後相隔約3小時所作的兩次評估，對其自殺傾向的描述不一，形容「有少少難以置信」。

根據早前證供，主診醫生鄭美琪處方抗抑鬱藥、安眠藥及抗組織胺藥予事主，有向他解釋副作用。曾淑鈞認同醫生的處方和治療方式，亦同意讓事主出院的決定，因根據事主病徵，他其中一個壓力來源是工作，事主曾表達對長期住院的憂慮，讓他「早啲出去保住份工係重要嘅」；她又建議院方通融病人早點取回手提電話，以便他們聯絡僱主。

就院方沒有4月27日至5月6日期間護士觀察事主所作的牌板，曾淑鈞解釋，護士一般會於醫生巡房前一日填寫牌板，但由於當時橫跨數天假期，故無相關紀錄，「制度係咁做，制度足唔足夠，當然多啲會好啲啦」。

醫管局一方問到，院方在事件上的處理方式是否有遺漏，導致事主病情惡化而墮樓，她表示難斷定，但指輕生未必是事主的簡單決定，可以是受很多因素影響。

【案件編號：CCDI 373/20】

（死因研訊）

相關字詞﹕葵涌醫院 抑鬱症 聾啞人士 死因研訊

上 / 下一篇新聞

公僕一年3863人辭職 回歸後新高 工會料私企搶人 公務員局：辭職率與年前相若
公僕一年3863人辭職 回歸後新高 工會料私企搶人 公務員局：辭職率與年前相若
河套醫院放射診斷 本月起擴至全港公院
河套醫院放射診斷 本月起擴至全港公院
慢病共治擬設目標 醫患同可獲賞 彭鴻昌：不應單靠利誘 須康健中心配套
慢病共治擬設目標 醫患同可獲賞 彭鴻昌：不應單靠利誘 須康健中心配套
血漿驗鼻咽癌 醫局洽引入 現私人市場收費2000 中大：盼更多人受惠
血漿驗鼻咽癌 醫局洽引入 現私人市場收費2000 中大：盼更多人受惠
認同港版FDA吸人才 盧煜明：不憂內地競爭
認同港版FDA吸人才 盧煜明：不憂內地競爭
逸東邨兩巴相撞15傷
逸東邨兩巴相撞15傷
內地分店多 連鎖眼鏡店稱期待輸勞 「眼鏡88」指業界長缺一成人手 倘獲批「用盡」配額
內地分店多 連鎖眼鏡店稱期待輸勞 「眼鏡88」指業界長缺一成人手 倘獲批「用盡」配額
時裝化妝品店前線：增聘追不上流失 調整待遇方出路
時裝化妝品店前線：增聘追不上流失 調整待遇方出路
「十幾人得一個重返零售」 工會憂輸勞大門一開難閂
「十幾人得一個重返零售」 工會憂輸勞大門一開難閂
文錦渡料需逾月修復 職員提旅客「可過香港，不能回來」
文錦渡料需逾月修復 職員提旅客「可過香港，不能回來」
​聯合石屎「流出」損診症室 東區牀頭顯示屏砸傷病人
​聯合石屎「流出」損診症室 東區牀頭顯示屏砸傷病人
情侶因金錢糾紛遭禁錮 拘6人 男事主遭打傷 稱被利用詐騙
情侶因金錢糾紛遭禁錮 拘6人 男事主遭打傷 稱被利用詐騙
指社區主任扮被迫性交 事主：身體很誠實
指社區主任扮被迫性交 事主：身體很誠實
引譚耀宗 施：基本法原意賦權否決 不信政府會大規模DQ武力鎮壓 攬炒十步推論「好錯」
引譚耀宗 施：基本法原意賦權否決 不信政府會大規模DQ武力鎮壓 攬炒十步推論「好錯」
稱政綱採「墨落」字眼 為顯進取形象
稱政綱採「墨落」字眼 為顯進取形象
13歲女生等6人暴動罪成 官指知行為不當
13歲女生等6人暴動罪成 官指知行為不當
七一衝立會案 城大編委前記者 稱為拍攝往現場
七一衝立會案 城大編委前記者 稱為拍攝往現場
日：港府強硬為贏北京印象分 排核水爭拗 葉劉斥強詞奪理
日：港府強硬為贏北京印象分 排核水爭拗 葉劉斥強詞奪理
跟進新意網官司 科技園逐一巡查租戶確保符約
跟進新意網官司 科技園逐一巡查租戶確保符約
研兩地救護車「過河」 盧寵茂：正與粵商討
研兩地救護車「過河」 盧寵茂：正與粵商討
大灣區GBA新聞：南沙科學城規劃出台 五大戰略2035達一流
大灣區GBA新聞：南沙科學城規劃出台 五大戰略2035達一流
大灣區GBA新聞：穗降城中村收地門檻 「分片」加快拆遷
大灣區GBA新聞：穗降城中村收地門檻 「分片」加快拆遷
【Emily】動漫節7‧28開鑼 心姐cosplay赴會
【Emily】動漫節7‧28開鑼 心姐cosplay赴會
【Emily】美領事等赴立會酒會 廖長江：無講政治嘢
【Emily】美領事等赴立會酒會 廖長江：無講政治嘢
【Emily】快運派2.1萬張機票「塞車」 吸嬲千計
【Emily】快運派2.1萬張機票「塞車」 吸嬲千計
【Emily】房協推減碳賺分換禮品 終極大獎Tesla
【Emily】房協推減碳賺分換禮品 終極大獎Tesla
【Emily】獄中炙熱 邵家臻嘆Gary Fan變咖喱炒飯
【Emily】獄中炙熱 邵家臻嘆Gary Fan變咖喱炒飯
【Emily】警水上電單車下月試駛
【Emily】警水上電單車下月試駛