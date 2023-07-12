情侶因金錢糾紛遭禁錮 拘6人 男事主遭打傷 稱被利用詐騙

昨凌晨（11日）近2時，警方接獲一名男子報案，指其男友人於尖沙嘴疑因金錢問題爭執，遭人襲擊；其友人要求離開，惟遭對方拒絕。警方到場拘捕4男2女，年齡介乎34至52歲，涉嫌非法禁錮，其中兩人另涉普通襲擊，據悉各人分別報稱銷貨員、商人、無業及裝修工人。22歲何姓男事主頭、臉及手受傷，由女友及女親友陪同下送院治理，暫無大礙，案件交由油尖警區刑事部跟進。

消息指事主欠債 被約上酒店洽還錢

消息稱，何與45歲被捕吳姓男子認識，疑因嗜賭而欠下賭債，曾開設傀儡戶口賺外快。吳昨致電何，着他前往金巴利道君怡酒店的房間討論還款事宜，何偕女友到達酒店並自行上樓。被捕人見何出現，隨即將大門反鎖，其中兩人對他拳打腳踢，又要求他還款，否則不准離開。留在酒店大堂的女友遲遲未見何的行蹤，因擔心而上樓，未料同遭禁錮。警方接報後將兩名事主救出，並拘捕涉案6人。

事主稱被索60萬 不還不放人

何姓事主向傳媒透露，一名認識3至4年的友人去年向他推薦「筍工」，負責開設虛擬貨幣戶口，日薪達1000元。何一個月開設近10個戶口，惟對方僅向他支付不足3萬元的酬勞。直至近日，何開設的戶口疑涉詐騙案遭警方拘捕，他疑遭利用於是報案。何又稱自己被帶至上址禁錮，對方自稱黑社會並勒索60萬元，要即時籌錢方可離開，其女友曾帶同兩萬元上酒店房間卻同遭禁錮，何其後趁機致電友人告知事件，並由對方協助報案。