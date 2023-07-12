文錦渡料需逾月修復 職員提旅客「可過香港，不能回來」

【明報專訊】內地文錦渡口岸通關位置路面周日 （9日）出現沉降，北行方向通道須封閉至另行通知。特首李家超昨早出席行政會議前見記者時稱，口岸通關對整體貿易很重要，港府很關注事件，盼可盡快修復，初步得悉或需時一個月、「以月份計」處理。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉稱，據他了解或需6周才完成修復，對於有貨車業界前日稱因大量貨車轉往香園圍/蓮塘口岸北上造成塞車，蔣料塞車或與口岸只開放小量通關檢查亭有關，又指貨車逢周三至周五貨運量較多，盼內地與本港互相配合，兩地口岸適時加派人手及加開通道，疏導車流。
貨運業倡兩地口岸加開通道疏導
蔣志偉指出，有業界反映前日內地蓮塘口岸一度僅開兩條檢查通道，致車龍「頂番轉頭」，位於香港的香園圍口岸於非繁忙時間亦曾只開兩個檢查亭，車流突增時「機動性冇咁快」，故造成塞車。蔣稱，昨日已沒聽聞再有塞車，疫情過後跨境貨運量並非很高，相信未來6周車流不會大增，但認為兩地口岸人員仍需觀察交通流量，適時加派人手及加開檢查通道。翻查資料，蓮塘口岸有7條貨車通道，香園圍口岸則有9個貨車檢查亭。
客運方面，文錦渡口岸僅北行通道封閉，南下客運及貨運通道如常開放。本報記者昨午到訪文錦渡，口岸工作人員表示未清楚沉降路面何時維修好；有旅客進入文錦渡出境大堂，大堂工作人員提醒「可以過去香港，但不能回來」。記者嘗試從文錦渡過關回港，過完內地關口後經電梯到地下售票處，便可買票乘巴士往上水廣場，至少十多人等候。
李家超昨日重申將就事件與內地保持溝通，把有關信息第一時間通知市民，特別是通知業界。