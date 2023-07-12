文錦渡料需逾月修復 職員提旅客「可過香港，不能回來」

貨運業倡兩地口岸加開通道疏導

蔣志偉指出，有業界反映前日內地蓮塘口岸一度僅開兩條檢查通道，致車龍「頂番轉頭」，位於香港的香園圍口岸於非繁忙時間亦曾只開兩個檢查亭，車流突增時「機動性冇咁快」，故造成塞車。蔣稱，昨日已沒聽聞再有塞車，疫情過後跨境貨運量並非很高，相信未來6周車流不會大增，但認為兩地口岸人員仍需觀察交通流量，適時加派人手及加開檢查通道。翻查資料，蓮塘口岸有7條貨車通道，香園圍口岸則有9個貨車檢查亭。

客運方面，文錦渡口岸僅北行通道封閉，南下客運及貨運通道如常開放。本報記者昨午到訪文錦渡，口岸工作人員表示未清楚沉降路面何時維修好；有旅客進入文錦渡出境大堂，大堂工作人員提醒「可以過去香港，但不能回來」。記者嘗試從文錦渡過關回港，過完內地關口後經電梯到地下售票處，便可買票乘巴士往上水廣場，至少十多人等候。

李家超昨日重申將就事件與內地保持溝通，把有關信息第一時間通知市民，特別是通知業界。