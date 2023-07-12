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港聞

港聞二

「十幾人得一個重返零售」 工會憂輸勞大門一開難閂

【明報專訊】政府輸入勞工計劃涵蓋售貨員，有零售業工會直言一旦輸入外勞必定影響本地勞工，「最大問題是人工不會有得加」，批評政府計劃輸入前沒先釋放本地勞動力及解決其他就業配套問題。

本報記者早前到港島區巡視連鎖店人手及招聘情况，有連鎖家品店推出新人獎金3000元，全職店務員平均基本月薪13,750元起，計及佣金及超時工作後月薪達17,130元。有連鎖店則疑人手不足，杏花新城在周一（10日）晚上6時半有3間連鎖店店內燈火通明但拉下門閘，包括飯團專門店、鞋店及個人護理產品店，其中一間貼上告示稱因用膳時間需暫停營業。

有稱不想重回12小時工作 有稱工資停在4年前

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，零售業員工這數年「捱得好辛苦」，因長時間停工或開工不足，部分人已轉行。她留意到部分店舖人手不足，會內調查亦顯示「十幾人得一個重返零售業」，部分人反映不想重回長工時工作，「疫情之後好珍惜健康，不想重返12小時工作的模式」，亦有人反映工資停留在4年前。

對於政府擴大輸入外勞，張麗霞批評政府沒提出有利本地勞工就業的措施，未有開拓本地勞工層面下便擴大輸入外勞，認為當局應先積極推動就業友善政策，進一步釋放女性勞動力。她擔心所謂招聘大量人手只是「鋪排」，「說到好大，但一個本地人也不請」，最終目的是為了輸入外勞，「人工不太高，但又好使好用的勞工去做了香港人的工作」。

對於當局指外勞不會影響本地勞工情况，張指自然的人手更替有望調整工資，但若輸入外勞「起碼工資一定被凍結」，將本地勞工工資「撳低」，間接造成人手不足。她指暫未收到會員反映其公司有意申請輸入外勞，但預期部分僱主會嘗試申請，「試吓這道門是否行得通」，憂慮「外勞大門」一旦打開便難以關上，變成長期措施。

（輸勞系列˙三）

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